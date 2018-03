Hinchas del Werder Bremen le dedicaron cántico a Claudio Pizarro (FOTOS y VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Claudio Pizarro dejó un recuerdo imborrable en los hinchas del Werder Bremen en las tres etapas que defendió al conjunto alemán, donde supo de grandes actuaciones y sobre todo de muchos goles.

El atacante peruano, hoy jugador del Colonia, es ídolo en el Bremen y quedó demostrado una vez más por las muestras de cariño que recibió durante el partido que disputaron ambos equipos por la jornada 26 de la Bundesliga.

En los minutos finales del compromiso, los fanáticos de los 'Lagartos' se unieron en una sola voz para ovacionar al 'Bombardero'.

"¡¡¡Oh oh oh oh Pizarro oh oh oh oh!!!", se podía escuchar en todo el estadio.

En la cuenta oficial de Twitter del Werder Bremen también tuvieron alentadores mensajes dedicados a Claudio Pizarro.