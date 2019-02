Síguenos en Facebook

Acción y reacción

No es casual el momento político que vive el partido Peruanos Por el Kambio (PPK). Hay orquestada, desde los más altos niveles del Gobierno, una estrategia de demolición contra los que osaron poner en jaque a la bancada si no se alineaban con el partido. O sea, al ultimátum del partido, Palacio reaccionó con otro ultimátum.

Ajedrez político

Ha sido un ajedrez político, cuya partida Palacio está cerca de ganar. El objetivo fue arrinconar y colocar en posición de jaque mate a los tres más iracundos independentistas que buscan desmarcarse del Gobierno: Juan Sheput, Salvador Heresi y Gilbert Violeta. Fue una lucha de poder que la ganó el que tiene más poder.

Metodología

Para entender mejor por qué el régimen de Vizcarra logra la paulatina adhesión de legisladores de la bancada como Alberto Oliva, Janet Sánchez o Clemente Flores, habría que recordar la forma como Pedro Pablo Kuczynski buscó evitar la vacancia presidencial. Incluso, Sheput lo ha dejado entrever en alguna declaración.

¡¡¡A comeeerrr!!!

Tras una pausa a sus intensas labores en Curitiba (Brasil), los fiscales Germán Juárez Atoche, Geovanna Mori y el procurador Jorge Ramírez se fueron a un restaurante ubicado a media cuadra de la sede de la Procuraduría, en la que se realizan los interrogatorios. El lugar se llama “Arrumadinho” y allí sirven comidas típicas de Brasil. Provecho.

¿Todo en orden?

La traducción de “Arrumadinho” al español es de “arregladito” u “ordenado”. Esperemos que tras el periplo brasileño, los fiscales peruanos tengan toda la información arreglada para que caigan todos los que tienen que caer por el caso “Lava Jato”.

Pequeña Lulú

Lourdes Flores Nano guardó ayer un escrupuloso silencio tras la revelación de los pagos a su campaña por parte de Raymundo Trindade Serra en 2006 para la Presidencia y en 2010 para la alcaldía de Lima. El golpe va a ser difícil de asimilar para el PPC, pues la lideresa no dijo la verdad nunca y negó el hecho.

Ni con lejía

Flores Nano era una de los pocos líderes políticos que no estaban siendo salpicados por Odebrecht y, pese a que no tiene intenciones de retornar a la vida política, lo que deja como legado para el futuro del pepecismo es una mancha difícil de disimular. Más allá de que sea delito o no, el impacto va a ser de tipo ético y moral.

Selectivos

“Vitocho” reaccionó airado a la información que daba cuenta de una reunión entre Raymundo Trindade Serra y él. “Se confirma y prueba objetivos políticos de fiscales en Brasil. Preguntan por mí, pero no por otros congresistas”, escribió en Twitter. Agregó que encuentro fue en casa de Diego Uceda, en 2012, con más de 80 invitados.