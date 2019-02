Síguenos en Facebook

¡Ay, Sipán!

En un lío gratuito metió Javier Velásquez Quesquén al APRA al señalar que existió una alianza estratégica, basada en la presencia de ese partido en la Mesa Directiva del Congreso. Aunque se sabía que existía un pacto implícito, “Sipán” metió la pata y es casi seguro que en el partido le han llamado la atención.

Deslinde

Ayer, el vocero alterno de la bancada de Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila, aseguró que nunca hubo tal alianza estratégica, sino “coincidencias” en diversos temas, como el manejo de la Mesa Directiva del Congreso. “En Fuerza Popular no nos hacemos responsables de lo que puedan comentar o verter como declaraciones los representantes o voceros de otras bancadas”, dijo.

“Es un mito”

Mauricio Mulder fue más enfático. Dijo que la supuesta alianza estratégica “es un mito” pues, para él, una alianza estratégica es un compromiso y eso se hace sentado en una mesa. “Yo no me he sentado nunca delante de los fujimoristas a establecer ninguna alianza, ni a ponernos de acuerdo en determinados temas”, enfatizó.

Trastienda

Chiquitas pudo ver ayer en una discreta mesa de la Tiendecita Blanca, en Miraflores, a los exministros de PPK Jorge Nieto Montesinos (Cultura y Mindef) y Claudia Cooper (MEF). Esta última viene siendo investigada por el caso Chinchero. ¿La pesquisa habrá sido un tema de conversación?

¿Blindaje?

En APP, el blindaje a Edwin Donayre no tiene cuándo acabar. Ayer, el legislador César Vásquez señaló que asumirá su responsabilidad si tiene que afrontar un proceso penal sobre este caso. Vásquez es secretario de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ha señalado que se sentiría culpable si con su voto se enviaba a prisión a “un anciano enfermo”.

No es con él

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, no tuvo ningún problema en recibir al congresista de Fuerza Popular Segundo Tapia en la sede de esa entidad. “Fue una reunión de trabajo”, dijo Tapia en Twitter. El vicepresidente del Legislativo no dio cara ayer en el Legislativo, tras la denuncia de Correo sobre sus dos sobrinos trabajando en su despacho.

Se abre paso

La congresista de Peruanos Por el Kambio Ana María Choquehuanca se mostró a favor de que el nuevo nombre de su bancada sea “Bancada oficialista” como lo ha planteado Sergio Dávila. Es decir, ella, exministra de la Mujer, permanecerá en el bloque que seguirá apoyando a Martín Vizcarra y que, al parecer, es mayoría.