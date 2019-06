Chiquitas 11 junio 2019

Síguenos en Facebook

Al paredón

El fujimorismo viene usando distintas estrategias para defender a Pedro Chávarry, al extremo de, como dice el excura Marco Arana, victimizarlo. Ocurrió con Karina Beteta, quien se quejó de que al exfiscal de la Nación lo acusaran de todo y se preguntó si acaso no sería mejor fusilarlo en la Plaza de Armas. ¡Que no se pase!

A medias

Cuando Gino Costa dice que Fuerza Popular archivó la denuncia de la fiscal de la Nación contra Chávarry por el deslacrado de la oficina de su asesora no es tan cierto, porque lo real es que se archivó un extremo de ella. Siempre viendo el vaso medio lleno según su conveniencia.

Borrón y cuenta...

Y no contento con ello, también ha solicitado la reconsideración de las votaciones en el pleno de las denuncias archivadas contra Chávarry y Tomás Gálvez. Parece que Costa amaneció con raro humor por la derrota de Perú ante Colombia.

Reto y hombría

Estas palabras originaron la reacción de Beteta, su rival más encarnizada, quien le pidió que “tenga la hombría” de debatir con ella sobre la aplicación del reglamento en el caso Chávarry, y no se corra “como buen difamador profesional” que es. El reto ya fue oficializado en redes.

Esencia

El último fin de semana, Chiquitas ampayó al premier Del Solar en la cafetería La Havanna de Miguel Dasso. Nos dicen que es caserito, y que desde mucho se le veía con su computadora.

Síndrome Cerrón

Quien se regala con listón rojo para que lo inviten a Venezuela a fin de darle la mano a Nicolás Maduro es el frenteamplista Humberto Morales. Si Vladimir Cerrón pudo, ¿por qué él no? “Si fuera invitado (a un evento), claro que sí, por supuesto que sí (viajaría), pero no he sido invitado”, dijo. Espera sentado, mi pana.

Queja pública

Una reportera de RT en Español, que preparó un reportaje sobre el tráfico de drogas en el interior del país, hizo pública su queja de que Daniel Salaverry se negó a recibirla pese a que fue citada para una entrevista, siendo la excusa que el titular del Legislativo no tenía tiempo. Ojalá que estos malentendidos no se repitan.

Bajo fuego

La Comisión de Justicia inicia hoy la discusión del proyecto de ley del Ejecutivo referido al financiamiento de partidos políticos, debate en el que participará el ministro Vicente Zeballos. El proyecto implica modificaciones al Código Penal y a la Ley de Organizaciones Políticas.

Con mucha fe

En la izquierda tienen más fe que el propio Salaverry en la elección en el Congreso de los miembros del TC cuyo mandato ha vencido. Echando pluma, Alberto Quintanilla sostiene que, previa recomposición del grupo parlamentario que evaluará a los postulantes, para octubre podrían votarse las propuestas. Soñar no cuesta nada.