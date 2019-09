Chiquitas 11 setiembre 2019

Síguenos en Facebook

Suena fuerte

El nombre de Daniel Salaverry se escuchó ayer en el seno del Consejo Directivo, pues el trujillano enfrenta una denuncia constitucional de su colega Neyra por ampliar la legislatura de manera unilateral, durante su gestión como titular del Congreso, para ver la reincorporación de Kenji, Bocángel y Bienvenido.

Decretos bajo lupa

En ese marco, a solicitud de un congresista, se acordó pedir a la Oficialía Mayor un informe sobre los decretos que emitió Salaverry durante su gestión al frente del Congreso para ver si se ajustan a los rigores del reglamento. Este informe será entregado a su vez a las bancadas parlamentarias para su respectivo análisis.

De grado o fuerza

Aunque desde Palacio de Gobierno criticaron las investigaciones que implican a Martín Vizcarra, la pesquisa por el caso Conirsa continúa.

Fiscalización ha citado a su hermano, César Vizcarra, para hoy por tercera vez. Marisol Espinoza (APP) ha advertido que si no acude, puede ser convocado de grado o fuerza. Ojalá que no oigamos de nuevo la bendita frase palaciega “¡No me doblegarán!”.

Tiene competencia

La confesión de Yeni Vilcatoma sobre su intención de postular a la Presidencia de la República abre dos posibilidades: que lance su precandidatura al interior de FP, con lo cual Keiko tendría competencia, o que lo haga en las filas de otro partido, previa renuncia al fujimorismo.

De shopping

La tarde del último lunes, Chiquitas ampayó al fiscal Rafael Vela Barba de shopping en La Rambla de San Borja. El integrante del Equipo Especial “Lava Jato” andaba buscando camisas. Es necesario, dicen, dada su creciente exposición en entrevistas televisivas.

¡Agente, agente!

Vela Barba era seguido de cerca por dos miembros de seguridad, incluso cuando ingresó a una de las tiendas. Estos efectivos, para alivio de alguna gente, no tenían antecedentes de haber resguardado a ningún expresidente de la República.

Está clarito

Pese a las críticas que recibió en redes sociales por una charla a jóvenes escolares, supuestamente ininteligible, Karina Beteta explicó que lo que quiso decirles es que deben tomar sus propias decisiones. Eso sí, enfatizó que los niños “han entendido perfectamente” sus palabras.

Pleno saludable

En el pleno del Congreso convocado para hoy y mañana por Pedro Olaechea se debatirán hasta siete dictámenes relacionados con el sector Salud. Además, serán sometidos a ratificación los cambios en el número de integrantes en las comisiones de Ética e Inmunidad Parlamentaria.

De vuelta al ruedo

Tras dos semanas de obligado descanso médico, la legisladora Luz Salgado se reincorpora hoy a sus labores en el Congreso, por lo que sus colegas de bancada alistan una calurosa bienvenida.