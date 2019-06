Chiquitas 12 junio 2019

Síguenos en Facebook

De vuelta al barrio

Para la algarabía de sus detractores y lamento de sus partidarios, Luz Salgado anunció que no continuará en política después del 2021. El anuncio lo hizo durante el debate en Constitución sobre la reforma política, en el que incluso dijo con buena onda que tanto ella como sus colegas Arana y Quintanilla debían ya irse a casa.

Nueva camada

Mientras sentaba su posición en contra de la no reelección, la fujimorista sostuvo sin embargo que la eliminación de este mecanismo castiga al Congreso, pues existen jóvenes como Glave, Violeta y Meléndez que podrían repetir el plato. Pero sabemos que tras el referéndum este plato fue retirado de la mesa.

Tremendista

En su intervención, Úrsula Letona manifestó que lo planteado por el Ejecutivo en la reforma significará “la destrucción del sistema de partidos políticos del Perú” y que la propuesta que plantea cambios para el 2021 requiere más reflexión, una opinión que sonó algo tremendista.

Una moda

No le falta razón a Mauricio Mulder cuando sostiene que el tema de la participación de mujeres y la paridad no solo responde a un factor de representación, sino también de tendencia política. Basta, dijo, mirar las últimas elecciones, en que Glave -de la bancada profeminista- no votó por una mujer.

Soldado raso

Quien dirigió su artillería contra Salvador del Solar en la comisión Bartra fue la fuji Lourdes Alcorta, pues desde el saque le enrostró que nunca militó en ninguna organización política y que hoy quiere pasar de soldado a sargento con proyectos que no aportan a la estabilidad de los partidos. El Premier ni se inmutó por la “esencia” de sus cuestionamientos.

Sin paciencia

A la legisladora Tania Pariona le colmó la paciencia que desde FP no paren de “terruquear” a sus rivales, por lo que anunció que accionará legalmente contra Becerril, quien señaló que los únicos brazos del terrorismo en el Congreso son Nuevo Perú y el Frente Amplio. Pariona olvida que esperará sentada una sentencia mientras siga vigente la inmunidad.

Gino D’Dudas

En los últimos días hemos visto a Gino Costa denunciar con mucha energía que el Congreso impide que se investigue al juez supremo Aldo Figueroa, pero lo que pocos saben es que él debe conocerlo muy bien, tanto así que ambos han compartido la autoría de publicaciones.

El amigo Figueroa

Tal como se aprecia en su hoja de vida, el magistrado supremo Aldo Figueroa ha publicado en la revista Actualidad junto con Costa el sugestivo artículo “¿Cómo ganar la lucha contra el crimen organizado en el Perú?” en diciembre del 2015. Gino y su amigo deben conocer bien las bases legales sobre las que se sostiene el delito de organización criminal, ¿no?