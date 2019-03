Chiquitas 13 marzo 2019

Síguenos en Facebook

Mecha prendida

La Comisión de Defensa del Consumidor fue escenario ayer de un choque entre Lescano y Letona mientras se debatía el polémico dictamen sobre el pago de pensiones en colegios privados. La mecha se había prendido la semana pasada cuando la fujimorista hizo públicos algunos gestos irrespetuosos del denunciado por acoso sexual.

Más respeto

El legislador acciopopulista le increpó a su colega dejando entrever que no había leído el dictamen que sería sometido a votación, pero la fujimorista lo paró en una y le pidió más respeto por las mujeres. Lescano sabía a qué aludía su colega en el fondo.

Lectura y piconería

Letona le pidió tener más cuidado cuando se refiera a ella. “A diferencia suya, yo leo y también entiendo”, le encaró al acciopopulista, que se quedó más picón que aliancista con ese gol de River en el último minuto.

Fuera de micro

El congresista de AP le respondió que sí respetaba los derechos de las mujeres, pero no a quienes los usan políticamente. Ella le replicó fuera del micro: “Me has dicho que no leo”. El titular de la comisión tuvo que poner orden y bajar la crispación.

Sin cabeza

La situación de la Comisión de Fiscalización ya se torna crítica, pues lleva un mes sin presidente, tras la suspensión en sus funciones de López Vilela. El 13 de febrero último, FP acordó nombrar a Víctor Albrecht en su reemplazo, pero hasta hoy dicho grupo sigue en el limbo.

Suspendido

El último lunes, Mauricio Mulder, vicepresidente del grupo, anunció que había convocado para hoy a las 9:00 a.m. a los miembros de la comisión a fin de elegir al nuevo presidente, pero horas más tarde esta reunión quedó suspendida.

Misiva

¿Qué sucedió? Al parecer, Mulder dirigió una misiva de último momento en la que comunicó que la decimosegunda sesión, convocada para hoy, quedaba suspendida porque el fuji Albrecht, propuesto para asumir la presidencia del grupo, se encuentra con licencia por razones de salud.

¿Y Conirsa?

Por lo pronto, la investigación sobre los contratos con el consorcio Conirsa, en la que está comprometida la empresa que fundó Martín Vizcarra, se encuentra estancada. ¿En qué quedó el interrogatorio al Mandatario? Todo transcurre sin sobresaltos mientras en Palacio se realizan cambios.

Jalón de orejas

Un pronunciamiento del Consejo Departamental de Ayacucho del Colegio de Ingenieros del Perú rechazó la designación de Fabiola Muñoz como titular del Minagri por carecer de la formación y del perfil idóneos para el cargo. Consideran dicho nombramiento como una falta de respeto a los profesionales agrarios.