Chiquitas 13 setiembre 2019

Game of Thrones

Dio que hablar la reunión del titular de la PCM, Salvador del Solar, con el danés Nikolaj Coster-Waldau, protagonista de Game of Thrones. El encuentro fue en su calidad de embajador del PNUD para la conservación de las comunidades nativas y, pese a nuestra tensa coyuntura política, no se habló de estrategias para tener el control de ningún trono ni de seguir gobernando el reino, como algunos hubiesen imaginado.

Alista agenda

Pedro Olaechea ha convocado para este mediodía a la Comisión Permanente, a fin de ratificar la conformación de la polémica Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El fuji Mario Mantilla, que presidirá el grupo, ya alista agenda en la que seguro debe destacar el caso Chávarry, ¿o no?

Eloy en su salsa

Después de escuchar a Eloy Espinosa Saldaña en una reciente entrevista, da la impresión de que no tuviera ánimos de dejar el Tribunal Constitucional, pese a que su periodo como tribuno venció el 3 de junio. Asegura que mientras no se designe a su reemplazo, debe seguir en funciones para evitar posibles consecuencias administrativas y penales.

Periodo vencido

No obstante, el cielo no es tan celeste como lo pinta. No olvidemos los casos de los tribunos Delia Revoredo y Ricardo Beaumont, quienes renunciaron a sus cargos cumplido su periodo legal de cinco años.

Dos casitos

En el 2005, Javier Alva Orlandini, presidente del TC, aceptó la dimisión de Revoredo y, en el 2014, una sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima le dio la razón a Ricardo Beaumont, cuya renuncia en abril del 2013 no fue aceptada y fue vacado en el cargo.

No es irrenunciable

En dicha sentencia, que constituye un antecedente claro, se afirmó que no aceptar la renuncia de Beaumont implica una vulneración a su derecho a la libertad de trabajo y que el cargo de magistrado del TC no es irrenunciable. El tema está sobre la mesa de debate.

A los yunaites

Con el respaldo de 78 legisladores y 9 abstenciones, el presidente Martín Vizcarra fue autorizado para viajar entre el 24 y 26 de setiembre, a la Asamblea General de las NN.UU. y al Foro de Presidentes de la Alianza del Pacífico, que se realizarán en Nueva York. Esta vez no hubo mayores objeciones en el Congreso.

Días claves

Precisamente para esas fechas, la vicepresidenta Meche Aráoz se quedará encargada de la Presidencia y la Comisión de Venecia estará en Lima para recoger opiniones, entre ellas la del Congreso, para su análisis de la propuesta presidencial de adelanto de elecciones.