Chiquitas 14 julio 2019

Síguenos en Facebook

Todos a Islay

Todos los congresistas del Frente Amplio viajarán mañana a Islay, liderados por Marco Arana, para difundir desde esa zona su prédica en contra del proyecto. Los pasajes serán asumidos por el Congreso, pese a que la que se avecina no es semana de representación.

Para todo el año

Aunque Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) cuestionó la legalidad de los pasajes que el Congreso pagará a los legisladores del Frente Amplio, Chiquitas pudo conocer que, sin distinción, los legisladores tienen derecho a 48 pasajes al año y que los pueden usar en el momento y las circunstancias que prefieran.

Palabra favorita

El problema con la izquierda antiminera del Frente Amplio es su postura irreductible en contra de la minería. No van a apoyar un diálogo franco y positivo que contribuya a acercar posiciones y a que Tía María, cumpliendo todas las obligaciones ambientales, pueda operar. Para esa izquierda, la palabra preferida es “No”.

Reyezuelo

En esa onda anda también el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, quien se ha bajado del diálogo por Tía María. Sencillamente, para él, no va. Parece que nos hemos distraído y nos hemos perdido su juramentación como rey. Ahora es el monarca absoluto e irrebatible de Arequipa y su palabra es ley.

¡No va más!

Si el radical opositor Cáceres Llica no quiere un diálogo por Tía María, lo que tiene que hacer el Gobierno es excluirlo y no contar con él. Dejó de ser un interlocutor válido por voluntad propia y su palabra ya no interesa. El plan debe apuntar a las bases sociales bien representadas y a los genuinos voceros de la comunidad.

Coqueteos

A propósito de zurdos, el congresista de Nuevo Perú Richard Arce no descartó la posibilidad de que su bancada acuerde respaldar una eventual reelección de Daniel Salaverry como presidente del Parlamento. Según dijo, ello dependerá de si el nombre de Salaverry surge como una alternativa para la Mesa Directiva.

Siguen al mando

Salaverry ha empezado a disputarle a “Vitocho” la opción de la fórmula alternativa al fujimorismo para la Mesa Directiva. No obstante, Fuerza Popular sigue teniendo la sartén por el mango. Puede sumar a sus 53 votos los del APRA, Concertación Parlamentaria y varios de los no agrupados.

Para el debate

A las 5:30 p.m. del martes, en el Palacio de Justicia, el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga presentará su libro Lavado de activos y organizaciones criminales en el Perú. Esperemos que haya abordado los últimos casos, pues para el Equipo Especial de la Fiscalía cualquier concertación es tipificada como banda.