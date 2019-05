Chiquitas 16 mayo 2019

Síguenos en Facebook

Tema caliente

Durante la audiencia en que se trató la prisión preventiva de José Miguel Castro, se tocó ayer -aunque de manera tangencial- el tema de la transferencia a su esposa de una propiedad. Esta acción pretendía -según la Fiscalía- evadir un eventual pago de una reparación civil frente a una potencial condena.

Na’ que ver

Con algo de reflejos, la defensa legal de Castro advirtió que el caso de la transferencia no tendría nada que ver con el pedido de prisión preventiva, porque el pago de una reparación no representa una motivación en la actual solicitud fiscal. Sin duda, el tema será materia de debate a lo largo del proceso judicial.

Preguntas afiladas

Durante la reunión en Palacio de Gobierno a la que acudieron los voceros de las bancadas legislativas, se dio un hecho anecdótico. Antes de tratarse el tema de la reforma política, Víctor A. García Belaunde pidió a Martín Vizcarra dos precisiones: si se quedará en el Gobierno y si tiene intención de cerrar el Congreso. Los demás legisladores no sabían si tomarlo en broma o en serio.

Martín no va

Al cierre de la reunión, Vizcarra no olvidó la pregunta y contestó sin problemas: “Ya he dicho varias veces que no me voy a quedar y no voy a ir a la reelección”. Luego procedió a levantar la reunión.

Fin de fiesta

Pero no contento con ello, “Vitocho” saltó de su asiento: “Presidente, ¿y la segunda pregunta?”. Vizcarra entonces se lanzó a la ofensiva: “Yo no tengo ningún interés de cerrar el Congreso, como tampoco espero que ustedes tengan ningún interés en vacar al Presidente”. Las carcajadas no se hicieron esperar al final de la cita entre los dos Poderes.

Si vas para Chile...

Una delegación de la Asociación de AFP ha volado rumbo a Santiago de Chile para participar de una serie de actividades, pero llama la atención que en dicho grupo se han enrolado los legisladores “Ale” Aramayo, Úrsula Letona y Juan Carlos Gonzales, quienes viajan con todos los gastos pagados.

Alerta ámbar

Y decimos que llama la atención porque, durante el debate del Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) en el Congreso, algunos aspectos en los que la balanza se inclinaba a favor de las AFP fueron defendidos con ardor por congresistas “naranjas”, además de Letona. Mucho cuidado con los lobbies.

Kenji y Marvin

Kenji Fujimori resucitó ayer en Twitter, y lo hizo para apoyar a su colega legislador Marvin Palma, quien criticó al Congreso y a Fuerza Popular por ocuparse de temas como la ley del Colegio de Politólogos, en lugar de agendar el pedido de reincorporación del hermano de Keiko al Congreso.

Capitán América

El menor de los Fujimori le dedicó a su amigo unas palabras de aliento: “Siempre leal, Capitán América. Todavía no ha llegado el Endgame al Congreso. Seguiremos luchando por la libertad de conciencia”. Todo indica que Kenji ya toma en serio su posible retorno al Legislativo.