Chiquitas 18 julio 2019

Mi primer millón

El pago que debe realizar Alejandro Toledo si la justicia estadounidense acepta que quede libre bajo fianza es todo un misterio; sin embargo, los cálculos no son ajenos a las especulaciones. No hay que olvidar que un juez de EE.UU. concedió al expresidente panameño Ricardo Martinelli quedar en libertad vigilada tras el pago de $1 millón.

Caso Callejas

Otro caso similar fue el del presidente hondureño Rafael Callejas, quien salió en libertad del Centro de Detención de Brooklyn, en Nueva York, tras abonar una fianza de $4 millones. A juicio de “Vitocho” García Belaunde, si Toledo quiere seguir el proceso de extradición en libertad, debería pagar no menos de $1 millón. ¿Quién lo financiará?

Saltones

En el APRA están más que saltones ante la posibilidad de una reelección de Daniel Salaverry, y no es solo porque se trata de un ex “compañero”. No quieren saber nada con él, a excepción, dicen, de Elías Rodríguez. Este último y Salaverry fueron entusiastas amigos en la época en que el hoy titular del Congreso era puntal en las campañas partidarias del 2014.

“Sipán” dice

En el Congreso consideran que el Ejecutivo no está en condiciones de resolver el entrampamiento suscitado con las protestas contra Tía María. Por eso, el aprista Javier Velásquez ha propuesto suspender el debate de la reforma política para que los legisladores promuevan el diálogo en tierras arequipeñas. Difícil que la propuesta de “Sipán” prospere.

León ruge

Después de un largo proceso, la Primera Sala Penal de Apelaciones declaró nula la sentencia de cinco años contra el exministro aprista Rómulo León por el caso de la adjudicación de la buena pro para la construcción de hospitales.

Nuevo juicio

La Sala también dispuso la anulación en el caso del empresario dominicano Fortunato Canaán, condenado a cuatro años, y de Luis Sifuentes Valverde, exfuncionario del Minsa. Eso sí: decidió la realización de un nuevo juicio oral.

Bajo la lupa

La Comisión de Constitución fue una vez más blanco de críticas al invitar a Giuliana Caccia, de la Fundación para la Familia (FAM), al debate del proyecto vinculado a la paridad y la alternancia de género.

Ropa tendida

Y es que en las redes sociales recordaron que la FAM es una organización que cuestiona el enfoque de género en la educación básica y a la que además vinculan con el Sodalicio de Vida Cristiana. En el Parlamento sí que buscan diversidad de opiniones.