Chiquitas 18 junio 2019

Comparación

Dicen que las comparaciones no son pertinentes, pero el mandatario Martín Vizcarra sí aceptó en una entrevista radial que establecieran una relación de semejanza entre él y el recluido expresidente Alberto Fujimori, aunque no en aspectos referidos, claro está, a las acciones tomadas conforme a ley.

Por el lado amable

En los que sí pueden compararlo con Alberto Fujimori, dijo el Mandatario, es en que ambos son ingenieros y se caracterizan por la practicidad. Vizcarra aclaró que los dos tienen una “gran diferencia” en el tipo de decisiones adoptadas. Los fujimoristas deben tomar sus palabras, como diría el Chavo del 8, por el lado amable.

Perdió la paciencia

El hostigamiento realizado por una serie de troles hizo perder la paciencia a Salvador Heresi, quien culpó a gente vinculada al régimen de su antiguo jefe Martín Vizcarra de estar detrás de estas acciones, que buscan intimidarlo. El otrora ministro vizcarrista ha endurecido su discurso frente a un gobierno a cuyos integrantes califica de “desleales e incapaces”.

Futurólogo

En palabras que sonaron como las del vidente Reinaldo Dos Santos, Heresi advirtió a Vizcarra que si intenta cerrar el Congreso inconstitucionalmente, verá cómo su destino será igual al de muchos a los que el poder emborrachó. Vaticinio político que no debe pasar desapercibido.

Nostálgico

En una entrevista a un medio del interior del país, el fiscal José Domingo Pérez resaltó el respaldo que recibió la noche del 31 de diciembre cuando Chávarry intentó retirarlo del caso “Lava Jato”, en contra de lo que un día afirmó el citado exfiscal de la Nación, para quien dicho apoyo fue pagado.

Mensaje a la calle

Pérez dijo que no hay que confiarse ni mucho menos cegarse, porque estos hechos pueden volverse a repetir, por lo que frente a acciones arbitrarias se dan respuestas ciudadanas. Pocas veces se aprecia a un fiscal alentar, como en su caso, actuaciones de la calle.

Hinca al Congreso

Y la avalancha de críticas a los fiscales por los pedidos de prisión preventiva no fue ignorada por Pérez, quien de taquito le tiró la pelota al Congreso al señalar que fueron los legisladores, y no el MP, los que aumentaron el plazo de dicha medida a 36 meses de cárcel. Una salida previsible la del miembro del Equipo Especial.

Blindajes

La legisladora Alejandra Aramayo recordó que hace una semana Yesenia Ponce gritaba en la puerta del Congreso que no necesitaba que nadie la blinde, pero hoy se pregunta si acaso alguien le está dando una manito al no permitir que su caso se vea en el pleno. “¿Quién la blinda? Eso me llama la atención”, dijo la fujimorista en alusión a Daniel Salaverry.