Chiquitas 18 setiembre 2019

¿Casualidad?

En política no hay coincidencias. No es un secreto que el fiscal José Domingo Pérez acostumbra aparecer en TV en vísperas de cada audiencia que involucra a Keiko Fujimori, por lo que no extraña que programara interrogar a Vladimiro Montesinos un día antes de la vista de causa del hábeas corpus de la lideresa de FP por el TC.

Novela repetida

No se necesita ser Nostradamus para vaticinar que el testimonio del asesor del nefasto SIN de la época de Alberto Fujimori puede salir rápidamente a la luz ese día y que se tejerá una presión mediática entre la opinión pública y el colegiado del TC que verá el recurso para la libertad de Keiko. Una novela con episodios repetidos.

Sin apoyo

Unidos por el adelanto de elecciones, pero los “aliados” ni se inmutaban en los momentos difíciles. Durante la Junta de Portavoces, donde Pedro Olaechea buscaba sancionar a los legisladores de izquierda por azuzar actos de violencia mostrando algunos videos, ni el oficialismo sacó cara por ellos. Patricia Donayre hizo mutis y se retiró.

Salvados

Terminada la sesión, una indignada Indira Huilca reclamaba que se pretendía adoptar acuerdos que no correspondían, pero fue el legislador Juan Sheput quien salvó a los presuntos azuzadores al proponer con mucho tacto que esa no era la instancia para ver el tema, postura que fue secundada por el APRA y C21.

Voto singular

Una posición singular es la que ha expresado el fujimorista Miguel Torres, quien considera que la Comisión de Constitución no debe esperar la opinión de la Comisión de Venecia para emitir su dictamen sobre el adelanto de elecciones, pese a que es importante y válido escucharla desde el punto de vista técnico. ¿Oirá sus consejos Rosa Bartra?

Caras largas

A los muchachos de la izquierda vizcarrista no les gustó nadita la exposición de Carlos Adrianzén en Constitución cuando habló del impacto económico de los golpes de Estado y de su “toxicidad”. Recordó que Venezuela se deterioró con “pequeños pasitos”. Los oficiosos Arana y Costa saltaron hasta el techo.

Puerta abierta

Mario Mantilla, el flamante titular de la Subcomisión, dejó abierta la puerta para que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presente una nueva denuncia, por otros delitos, contra su antecesor Pedro Chávarry en el caso de las oficinas lacradas del MP. El caso se fue archivado porque el reglamento no permitía ver dos casos iguales en un mismo periodo.

Faltan manos

Eso sí, el fujimorista anunció que pedirá a la Comisión Permanente designar a un vicepresidente y un secretario de la Subcomisión, pese a que esto no está contemplado en el reglamento. Al parecer, a Mantilla le faltan manos.