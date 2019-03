Chiquitas 19 marzo 2019

Síguenos en Facebook

Se pasa de la raya

La periodista Mónica Delta fue blanco de insultos por parte del expresidente Alejandro Toledo, prófugo en Estados Unidos, cuando los productores del programa que conduce en RPP realizaban las gestiones para entrevistarlo desde Lima vía telefónica.

No cambia

La intención de la periodista era pedirle una aclaración sobre la información referida a su arresto, pero en momentos en que se realizaba la coordinación en interno, “tanto el señor Toledo como la señora Karp profirieron una serie de insultos contra quien habla”, reveló Delta tras anunciar que no sacará esa información.

¿Se va o no?

Luego de soportar el cochineo de sus opositores por la renuncia de Úrsula Letona a Fuerza Popular, la cual linda casi con la chacota pues hasta ahora no se hace efectiva, la bancada “naranja” tomará hoy una determinación sobre la decisión tomada meses atrás por la legisladora.

Su gente

La mayoría de miembros de la bancada está dispuesta a aceptar la dimisión de la congresista y poner fin a la telenovela, salvo Salazar, Arimborgo, Neyra, Bartra y Chacón, que apuestan por su permanencia. Sus amigos “naranjas” le gritan: “¡Contigo y sin ti!”.

Provecho, Gino

Consultado por Panorama sobre si era necesario que los congresistas por Lima cobren el bono por semana de representación, Gino Costa respondió: “A mí en particular me vino bien, porque incrementó lo que yo recibía y me dio cierta holgura que no tenía”. Ni Mamani lo hubiera dicho mejor. Más tarde el legislador pidió públicas disculpas por sus palabras.

En campaña

Ojo que los etnocaceristas están aprovechando tanto despelote y caos en la coyuntura local para sacar partido y alimentar sus movidas. El último domingo, los seguidores de Antauro Humala -aún en prisión- realizaron su plenario en Lima todos ataviados con polos negros de reservistas.

Incongruencias

El congresista Edwin Donayre debe estar tan ocupado preparando su defensa para la audiencia judicial del 20 de marzo que no se ha dado cuenta de las incongruencias a la hora de sustentar sus actividades por la semana de representación.

Sustento misio

Según el general EP (r), sentenciado a prisión, su labor de representación en Lima, el 23 de enero, consistió en publicar un comunicado a través de las redes sociales sobre la “falta de seriedad de un sector de la prensa que distorsiona la verdad”. Tanto trajín le puede causar un surmenage.