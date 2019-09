Chiquitas 19 setiembre 2019

Síguenos en Facebook

Sorprendente

Sorprende cómo poco a poco el discurso de Martín Vizcarra se asemeja cada vez más al de Alberto Fujimori durante el primer semestre de 1992. El exgobernante en prisión decía que el accionar de “los partidos tradicionales” ponía en riesgo la democracia, mientras que el actual jefe de Estado sostiene que la desconfianza de los ciudadanos en los partidos erosiona la democracia. Mucho cuidado.

¿Y sus aliados?

No era amor al chancho sino al chicharrón. Las oficiosas bancadas del FA y NP, que acudieron a Palacio para respaldar a Martín Vizcarra por el adelanto de elecciones, ni se aparecieron ayer en la sesión de Fiscalización. Sabían que lo que soltaría Edgar Alarcón contra el Presidente por Chinchero no era poca cosa. ¿Asumir ese pasivo? No, gracias.

Papa caliente

Ni Patricia Donayre ni la Bancada Liberal, ni mucho menos Clemente Flores y los ppkausas, estuvieron allí para defender al “aliado” Vizcarra. Chinchero es pues una papa caliente con la que ninguno desea quemarse.

Agenda plenaria

La representación nacional tiene previsto reunirse hoy para debatir el dictamen que autoriza a la ONPE a emitir las normas reglamentarias para la implementación gradual del voto electrónico, así como las referidas a la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión.

Ya era hora

Y después de casi dos meses de su nombramiento como titular del Congreso, Pedro Olaechea hizo ayer su debut ante la prensa respondiendo algunas preguntas, aunque solo fueron dos. Bueno, por algo se empieza.

Vela encendido

Se supo que el fiscal Vela Barba convocó para esta mañana a sus colegas del Equipo Especial “Lava Jato” para realizar coordinaciones en torno a la investigación del proyecto Gasoducto Sur. También estaría previsto tratar el proyecto Vía de Evitamiento del Cusco. Tremenda agenda la que le espera.

Lo tomas o lo dejas

Hoy también se debe evaluar el pedido de impedimento de salida del país contra el fiscal Tomás Gálvez, solicitado por el supremo Pablo Sánchez y con quien mantiene, como es público, abiertas diferencias. Gálvez ha sido vinculado con “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

No se pueden ver

El oficialista Alberto Oliva y la fuji Betty Ananculí hicieron públicas sus diferencias políticas en un acto celebrado ayer en la Plaza Mayor de Chincha. El ppkausa se mandó con un “speech” pro adelanto de elecciones y denunció un obstruccionismo congresal, cosa que no le gustó a la “naranja”, que luego ni le respondió el saludo. Chapó su cartera y le puso mirada de desprecio.