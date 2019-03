Chiquitas 22 marzo 2019

Síguenos en Facebook

Irrelevante

Durante la audiencia judicial por la apelación de Edwin Donayre a su condena, Ítalo Orihuela, abogado de Roberto Vértiz, acusado en el caso Gasolinazo, trajo a la memoria un reportaje periodístico que según él podría aportar al proceso, pero fue interrumpido por el juez César San Martín, quien le pidió “ir a las pruebas” y no a reportajes irrelevantes.

¿La conciencia?

El abogado citó el reportaje, porque Donayre aceptaba en él que recibió un presupuesto adicional y lo usó solo para la compra de combustible.

¿Acaso habrá recordado San Martín la vez en que un programa periodístico le sacó un reportaje en el que se daba cuenta de su audio con el hoy preso Walter Ríos?

Escaños vacíos

El presidente Martín Vizcarra no pudo dejar de referirse ayer a la interpelación del ministro Vicente Zeballos, cuya participación la calificó de “muy sólida”, pero lo hizo con una dosis que despidió aires de revancha al criticar la poca participación de los congresistas, y resaltar los escaños vacíos en el hemiciclo.

Duro Contigo

El grupo Contigo viene siendo particularmente duro con Martín Vizcarra desde que dejó el nido ppkausa. Solo basta con recordar la posición asumida por sus integrantes, sobre todo, en momentos en que ya se habla de su ligera inclinación hacia el fujimorismo.

En serie

Gilbert Violeta ha alzado la voz para exigirle al Gobierno que se pronuncie por la “precaridad de valores” de Meche Aráoz al hablar del sueldo de los congresistas. Sheput también ha pedido cuentas al Gobierno por la patinada de Bruce, y Heresi ha solicitado varias veces que Vizcarra diga la verdad sobre el Club de la Construcción.

Sin tregua

Ayer nomás, Heresi no dio tregua y le pidió a Vizcarra “hechos y no palabras”, respondiendo así a sus críticas por los escaños vacíos. “Las funciones como congresistas las asumimos desde que juramos el cargo... no le vamos a decir cuáles son sus obligaciones”, dijo.

Termómetro

A ello se suma la abstención de Sheput y Violeta a la hora de decidir si se priorizaba o no la denuncia contra el fuji Becerril, lo cual ha dado balas a sus detractores de las demás bancadas para tildarlos de “filonaranjas”. Pese a ello, el papel de Sheput como ponente del caso Chávarry en la Subcomisión puede ser un termómetro para medir de qué lado están.

Sin control

de daños

De otro lado, llama la atención que el esfuerzo de la bancada oficialista no haya sido suficiente para suplir a Violeta y Sheput (disidentes de PPK) en la Subcomisión, en momentos en que Contigo se ha mostrado predispuesto a apoyar la denuncia de su aliado Jorge Castro contra la “vizcarrista” Aráoz ante Ética por el lío de la semana de representación.