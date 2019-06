Chiquitas 24 junio 2019

Síguenos en Facebook

Puja provinciana

La facción provinciana del oficialismo cada vez aprieta más a su vocero, Jorge Meléndez, para que uno de los suyos los represente en la próxima Mesa Directiva. El problema es que el “charapa” no desea ir con el fujimorismo, mientras que a los del interior del país no les desagrada este escenario.

Al choque

Dicen que la posición de la arequipeña Choquehuanca, vocera alterna, es singular, al grado que algunos consideran que ha sido absorbida por la corriente “limeñista” de Peruanos por el Kambio. Ella apuesta por que la carta de su grupo sea la que encabece cualquiera de las listas.

Respaldo

Los provincianos porfían para que Janet Sánchez los represente en la presidencia o en alguna de las “vices”, pese a que ella ha negado tener apetitos de postular. “Meche” Aráoz está descartada, puesto que tiene muchos anticuerpos en tienda “naranja”; en cambio, Sánchez es vista con agrado, dado su enfrentamiento con Salaverry.

Con buenos ojos

En el fujimorismo no le ponen ninguna traba a la figura de Sánchez. Para Carlos Tubino, vocero “naranja”, ella ha demostrado integridad en el cargo que desempeña (Ética). “Yo no la descartaría; no tenemos ningún problema”, comentó sobre la posibilidad de que FP comparta una lista integrada por su colega “pepekausa”.

Bono suculento

El barullo que se armó por el suculento bono de S/11,700 que han recibido los jueces titulares de la Corte Suprema no debería llamar la atención. Este beneficio ya lo habían tenido durante buena parte del 2018, incluso aquellos que no cumplían el requisito de cinco años de permanencia.

Suertudo

Un dato que sí resulta interesante y digno de toda curiosidad es que el presidente del Poder Judicial, por el hecho de ocupar ese cargo, recibe un bono de S/4000, con lo cual su atractivo sueldo supera los S/46,000.

Despropósito

Para el aprista Javier Velásquez Quesquén, es un despropósito que el fiscal Domingo Pérez haya solicitado incautar el equipo celular del fallecido Alan García Pérez. De momento, el aparato se encuentra en poder de la familia del expresidente; por lo que amerita conocer cuál será la última palabra de los deudos.

Chat manda

Una serie de nuevos chats difundidos anoche por Cuarto Poder dan cuenta de nuevos diálogos fujimoristas. Tras la designación de Carlos Romero Rivera como jefe del Inpe, en setiembre pasado, Miyashiro -según el reportaje- señala: “Si lo pueden recordar, es quien se desempeñaba como asesor del congresista Gino Costa. Por eso se ponen tan virulentos contra Fuerza Popular. Hay que difundirlo a través de redes sociales sin que se nos identifique”.