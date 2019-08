Chiquitas 27 agosto 2019

Síguenos en Facebook

En escena

La promulgación de los proyectos de la ley de reforma política, en Palacio de Gobierno, permitió ver nuevamente en una misma escena al presidente Martín Vizcarra y su vicepresidenta Mercedes Aráoz, ambos separados por diferencias respecto a la propuesta de adelanto de elecciones.

Los gestos hablan

Aráoz hizo gala de cautela con sus gestos durante la ceremonia, pues sabe bien que ellos también cuentan en política y transmiten claros mensajes. Por eso, no resultó extraño que no aplaudiera al término del discurso que ofreció el Mandatario. No era para menos, después del frío saludo que recibió en el desfile de Fiestas Patrias.

Rompe el hielo

Pese a ello, el jefe de Estado trató de romper el hielo y se le acercó, puso su mejor sonrisa para saludarla e intercambió con ella cortas palabras. Era evidente que la procesión iba por dentro. Pero bien adentro.

El poder del pueblo

El constitucionalista César Landa reconoce que la reforma constitucional no puede ser observada por el Ejecutivo, aunque -añade- ello no impide que pueda proponerla (adelanto de elecciones) y de allí ir a un diálogo, en base al mandato constitucional de que el poder emana del pueblo, el cual se manifiesta -dice- en las urnas y en las encuestas.

Legitimidad

Sorprende que el expresidente del Tribunal Constitucional ponga en un mismo nivel el derecho a sufragio con los sondeos de opinión, como si ambos tuvieran el mismo efecto legal. Ojo que la legitimidad no puede regirse en función de lo que diga una encuesta u otra.

Dios los cría y...

Un viejo y conocido dicho nos recuerda que Dios los cría y ellos se juntan. Esta frase calza con el furibundo respaldo del Frente Amplio al condenado gobernador Walter Aduviri, quien fue capturado por la Policía. Los “Arana boys” cuestionan al Mininter por la celeridad en su detención y hasta piden un “trato digno” para él. Radicales unidos jamás serán vencidos.

Solo un susto

Persiste la preocupación en el Congreso por el estado de salud de la legisladora Luz Salgado, quien el último domingo fue internada de emergencia en el Instituto Nacional Cardiovascular, debido a problemas cardiacos. Desde esta sección le deseamos una pronta recuperación.

Se restablece

Según los primeros reportes médicos, un primer diagnóstico enzimático aleja la posibilidad de un infarto, sin embargo permanecerá 48 horas en observación. Su entorno confía que después de dos días, Salgado deje el nosocomio y guarde reposo. Hoy será sometida a exámenes adicionales.

Control de rutina

Por su parte, Alberto Fujimori fue ayer trasladado a la Clínica Centenario para someterse a su control médico. Salió de la sede de la Diroes a las 9 de la mañana y retornó dos horas después. Habría experimentado una leve mejoría del problema de taquicardia que afronta.