Chiquitas 27 febrero 2019

Con tibieza

Después de que Vilcatoma exigiera que revisen su proyecto para derogar la Ley 30737, bajo la cual se negoció el monto de reparación civil que la empresa Odebrecht pagará al Estado, la bancada estudió dicha iniciativa, pero la abordó con relativa tibieza.

A trámite

Aunque no habría recibido la aprobación “naranja”, sí se decidió tramitar el proyecto con la firma del vocero, y después de que el texto sea debatido en comisiones y se emita un dictamen, recién la bancada analizará su contenido en blanco y negro. No por gusto Tubino precisó que la autorización no está relacionada a un respaldo.

No derogatoria

El grupo parlamentario no está de acuerdo con que se derogue de plano toda la ley, y está a favor de que se corrijan solo algunos extremos. ¿Qué dirá de todo esto la vehemente legisladora Yeni Vilcatoma?

Mete candela

En la previa de la reunión de bancada, Choquehuanca, vocera alterna ppkausa, espera que Sheput y Violeta se sinceren totalmente porque, dijo, “si ellos se sienten mal (en el grupo), no es el lugar donde tienen que estar”. De lo contrario, se aplicará el reglamento. Clarísima la posición del ala “vizcarrista”.

Choca con Choque

En otro momento, la legisladora oficialista recordó que al comienzo tuvo un choque con el vocero titular, Jorge Meléndez, a quien le manifestó que ella no era una invitada de piedra, por lo que debían conversar todas las decisiones del grupo. Ásperos pasajes que Choquehuanca asegura haber superado.

Mal de salud

El caso del condenado legislador Edwin Donayre recién sería visto en la segunda semana de marzo en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso. Dicen que el apepista sufre de diabetes, por lo que no extrañaría que si pierde dicha prerrogativa y el PJ hace valer su sentencia, solicite su traslado a una clínica por motivos de salud.

María auxiliadora

Frente a una probable acusación fiscal por el caso Eslimp Callao contra Víctor Albrecht, la fuji María Melgarejo sostuvo que su colega puede hacer uso del principio de inocencia hasta que no se compruebe su responsabilidad. No hay que olvidar que Albrecht será el reemplazante de López Vilela al frente de Fiscalización.

Yo acuso

Lescano parece competir con su colega Vilcatoma en lo que a denuncias se trata, pues no solo acusará a Mulder, sino que ayer se supo que interpondrá similar recurso contra el presidente de la Subcomisión, César Segura, por retrasar el análisis de los expedientes contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. Estaremos atentos cuando cumpla sus promesas.