Chiquitas 27 setiembre 2019

Ruta equivocada

El proyecto de adelanto de elecciones no podía ser exonerado del trámite del debate en comisión y ser elevado de frente al pleno. Ello hubiera ocurrido solo si la iniciativa no hubiese contado con un predictamen y la Junta de Portavoces hubiera acordado tomar ese camino.

A mano izquierda

En la sesión de Constitución celebrada ayer, los "aranistas" y la gente de Nuevo Perú recordaron las épocas en que estaban de luna de miel. Trataron de empujar una censura -sin éxito- contra Rosa Bartra, titular del grupo. Arana la elaboró a mano a última hora y Quintanilla lo secundó. Para otros debates, ni se miran.

¿Aliados unidos?

Al escuchar su mensaje tras conocerse el archivamiento del proyecto del Ejecutivo, la izquierda dio con palo al premier Del Solar. Con ironía, Glave resaltó que nunca tuvo un plan B y Arana lo criticó por no tener contenido; en tanto, Quintanilla dijo que, como buen actor que es, ha optado por el suspenso.

Fiel a su estilo

No hay duda de que a la congresista Yeni Vilcatoma le pica la mano cuando se trata de denuncias. Muestra de ello es que acaba de interponer una ante el Ministerio Público contra el presidente Martín Vizcarra por delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración. Su demanda incluye además a los ministros de Estado.

Protagónico

Escena 1: Lescano cuestiona a Comisión de Venecia y dice que su opinión no es vinculante, que "no viven acá y no conocen los pormenores". Escena 2: Lescano pide cuestión previa para esperar el informe del grupo europeo antes de dictaminar adelanto de elecciones. ¿Qué nombre le pondrían a esta película?

Arrebatos

Y el simpático Lescano, muy afecto a esta sección, pidió al presidente Vizcarra que encabece una marcha nacional con su gabinete tras el archivo de su proyecto; de lo contrario -anunció-, lo hará con su partido Acción Popular, "descartando a los topos". ¿A quién se habrá referido?

Pataleta sin piso

Uno de sus correligionarios, que integra además la bancada de AP, negó que ese partido lo vaya a apoyar en su marchita: uno, porque no tiene secretario general y las funciones de su presidente han expirado, y dos, porque la institución no suele salir a las calles como la izquierda.

El primero en caer

Nos cuentan que Ernesto Blume, titular del Tribunal Constitucional, sufrió ayer una caída en su domicilio y se lastimó una de sus rodillas. De inmediato, fue trasladado de urgencia a la Clínica Tezza, donde ingresó en silla de ruedas. En medio del proceso de selección y renovación del TC, no nos equivocamos si decimos que Blume fue el primero en caer.

Viene De Soto

En medio de esta delicada coyuntura política, la Mona Jiménez no ha tenido mejor idea que invitar al tradicional almuerzo lentejero al economista Hernando de Soto, quien expondrá sobre "Las causas globales invisibles de la crisis peruana". La cita se llevará a cabo el miércoles 2 de octubre en el restaurante Valentino de San Isidro.