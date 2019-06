Chiquitas 28 junio 2019

Síguenos en Facebook

Fue por lana...

Uno de los discursos que llamó la atención de la comunidad LGBTI en la Marcha del Orgullo de ayer en la Plaza Bolívar fue el ofrecido por “Meche” Aráoz, quien al final del singular evento no se retiró con la sonrisa en los labios.

De segunda clase

Rodeada de la gentita de las izquierdas, el inicio de su discurso se perfilaba auspicioso. Sin embargo, más de uno paró las orejas cuando ella se preguntó: “¿Quién dijo que hay ciudadanos de segunda clase que no puedan tener derechos? Eso es un absurdo... ¡Anyway, anyway! -enfatizó intentando resetear sus palabras- Lo que yo les digo es que ustedes sí son ciudadanos plenos”.

Bagua corazón

Un grupo de concurrentes no tomó sus frases por el lado amable y le empezó a gritar: “¡Bagua, Bagua!”, recordando que fue Alan García, en la gestión que ella integró, quien se valió de la ironía para decir que los nativos no eran “ciudadanos de primera clase”, en aquel conflicto del 2009.

Vuelta en U

Más adelante, una de las activistas la invitó a unirse a un grupo de concurrentes que ondeaba la bandera del Orgullo Gay; sin embargo, mientras se acercaba, el estribillo de “¡Bagua no se olvida!” subía de tono. Ello originó que Aráoz diera vuelta en U y se retirara, no sin antes aclararle a la activista: “Si me vas a invitar, no es para eso”.

Algo de historia

La concentración LGBTI se desarrolló sin incidentes. Una nota de prensa del Congreso recordó que algo similar ocurrió en 1978, cuando un grupo del Mhol pidió dialogar con el presidente de la Asamblea Constituyente, Víctor Raúl Haya de la Torre; pero este respondió que en ese momento no podía, por lo que Lauro Muñoz (PPC) lo haría en su representación.

La preventiva

Cajamarca espera hoy al juez Richard Concepción en el marco de una conferencia magistral que ofrecerá sobre un tema sensible: “La razonabilidad de las prisiones preventivas”. El llamado “juez canero” debe explicar por qué la medida es empleada de manera rutinaria antes que en casos extraordinarios.

No estaba muerto

Y aunque sea en redes sociales, Roberto Vieira reapareció para pedirle a Janet Sánchez que renuncie a la Comisión de Ética, la cual preside, acusándola de blindar a Letona pese a existir audios que supuestamente la comprometen con extraños cabildeos. Está claro el afán revanchista de Vieira frente a la comisión que lo investiga.

Avenger a la carga

Maritza García, una de las Avenger preferidas de Kenji, respaldó la posición de Vieira y pidió a Sánchez reabrir la investigación a Letona archivada tiempo atrás, a fin de recabar nueva información. De no hacerlo -dijo-, la titular de Ética debería dar un paso al costado. Ojo que Letona fue una de las más fieras críticas de Kenji.