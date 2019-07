Chiquitas 29 julio 2019

Síguenos en Facebook

De emergencia

La Junta de Portavoces del Congreso se reunió ayer de emergencia al final del mensaje presidencial que propuso adelantar las elecciones generales para el 2020. El desconcierto reinaba entre los representantes de las bancadas. Rosa Bartra echaba chispas.

Molestia

Uno de los presentes en la cita aseguró que la oficialista Meche Aráoz se mostró llana a respaldar los acuerdos que se adoptarían en dicha instancia, a pesar del planteamiento del Ejecutivo. La legisladora de Peruanos Por el Kambio desconocía el contenido del discurso que pronunciaría Martín Vizcarra. Su rostro evidenciaba molestia.

Aráoz dignidad

En el curso del debate, Mulder deslizó la posibilidad de que el Congreso solicite a Vizcarra su renuncia a la Presidencia, e ir directamente a elecciones ahorrándose todo el gasto. Fue en ese contexto que Aráoz incluso habría mostrado su disposición a renunciar a la vicepresidencia de la República.

La otra vía

Más adelante, le recordaron a Pedro Olaechea, titular del Congreso, que había en carpeta un proyecto de Acción Popular, de abril del 2018, en el cual también se proponía el adelanto de elecciones para el 2020, de tal manera que ponerlo en agenda permitiría a los legisladores manejar el asunto de acuerdo con sus tiempos.

Golpistas

Lo cierto es que los portavoces estaban exaltados. Unos pedían que hoy se reúna el pleno para declarar la vacancia presidencial, mientras que otro sector trataba de poner paños fríos. Lourdes Alcorta, por ejemplo, pidió que Gino Costa y Richard Arce se retiraran de la sala, pues los consideraba golpistas y espías de Palacio de Gobierno.

Papelito manda

Algo que viene tomando fuerza es la propuesta para solicitar a la PCM el acta respectiva del Consejo de Ministros, a fin de constatar si el discurso presidencial fue aprobado con el conocimiento de todos sus integrantes. Ojo que ayer la prensa requería a Palacio que envíe con antelación una copia del mensaje -como cada año-, pero no fue sino hasta que Vizcarra se refirió al adelanto de elecciones que recién lo soltaron.

Ni una timbrada

Pedro Olaechea le comentó ayer a uno de sus colegas, después del Te Deum, que nadie del Ejecutivo ni de Palacio lo había llamado para felicitarlo por su elección como presidente del Congreso. “¡Cuídate! -le advirtieron-, algo traman”. Por algo Del Solar y Zeballos llegaron junto en un auto, desconectados del pelotón de ministros. Dicho y hecho, el zarpazo vino con el mensaje.

Con pana y elegancia

Nada sutil fue la crítica que lanzó el Mandatario en su discurso a los legisladores de FP y del APRA que exigieron cancelar la organización de los Panamericanos tras los desastres originados por el fenómeno El Niño costero. Aunque no citó nombres de congresistas o de grupos políticos, era evidente a quiénes se refería.

Hincada

Tras destacar lo positivo de la realización del citado evento deportivo en nuestro país, Vizcarra se preguntó qué hubiese pasado si le hacían caso a los predicadores del “No se puede”. “Imaginen si hubiéramos hecho caso a esa máquina de impedir que se hagan las cosas”, dijo. Estaba claro a dónde apuntaba.

Sin piso

No olvidemos que el presidente de la Confiep pidió reorientar los recursos de los Panamericanos al norte del país, mientras que Héctor Becerril resaltó que los Juegos no iban a traer ninguna ventaja. Es más, “Sipán” Velásquez hasta presentó un proyecto para suspender el evento Lima 2019. El tiempo los dejó sin piso.

Ausente

Llamaron la atención algunas ausencias durante el discurso presidencial en el hemiciclo, entre ellas la del extitular del Congreso Daniel Salaverry, quien viajó a Trujillo debido al fallecimiento de su hermano mayor. Nuestras sinceras condolencias al legislador y a toda su familia.

Protesta a su estilo

Otro al que se le extrañó fue a Héctor Becerril, quien de seguro hubiera fungido de director de orquesta de los reclamos tras los anuncios de Martín Vizcarra. El fujimorista dijo que no acudió en señal de protesta porque no podía recibir a quien los ataca y amenaza continuamente. Y aunque cueste decirlo, razón no le faltó.

Le dijeron de todo

La fama de Moisés Mamani está alcanzando el nivel de la de Alejandro Toledo. Apenas salió del Palacio Legislativo y mientras caminaba por el jirón Junín, el legislador fue blanco de un apanado verbal de los transeúntes, que le gritaron de “sinvergüenza” para abajo.

Pura chamba

En silla de ruedas llegó al Congreso la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, quien fue apoyada en todo momento por personal de su seguridad. La titular del sector habría sufrido un accidente durante su último viaje a Estadios Unidos. Pese a ello, sigue chambeando.

Mala idea

Muy criticado el gesto de la congresista Luz Salgado de colgar un tuit con la foto de nuestro medallista Cristhian Pacheco, pero editado, con el rostro de Pedro Olaechea, ganador de la última elección legislativa. El fondista no tardó en aclarar la situación y deslindar la política del deporte.