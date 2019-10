Chiquitas 3 de octubre 2019

Síguenos en Facebook

Endurece postura

En la víspera, Vicente Zeballos saludaba la renuncia de Meche Aráoz a la vicepresidencia porque, dijo, significaba una actitud democrática, tomada pensando en el país. Un día después precisó que ella sigue en el cargo porque renunció ante un Congreso inexistente. Parece que un consejillo de Palacio hizo que endureciera su posición.

Fecha nefasta

El flamante premier Zeballos anunció que de no existir inconvenientes, hoy, 3 de octubre, deben juramentar los nuevos miembros de su gabinete. Esta fecha pocos la recuerdan con agrado porque hace 51 años Juan Velasco Alvarado sacó los tanques para derrocar al arquitecto Fernando Belaunde Terry. ¿Pura coincidencia?

Ropa tendida

Zeballos formó parte de la misma bancada que Meche Aráoz, pero solo bastaron dos años para que cambie de opinión sobre su excolega oficialista. Ayer le metió su chiquita al sostener que ella asume una actitud variopinta, pues un día toma una posición y al otro día cambia. Ya no recuerda cuando después de defender a Kuczynski, él terminó pidiendo su renuncia.

Grito en el cielo

El oficio enviado por Pedro Olaechea a Ernesto Blume, donde adjunta la resolución legislativa que designa como magistrado del TC a Gonzalo Ortiz de Zevallos, hizo que el tribuno Eloy Espinosa-Saldaña pusiera el grito en el cielo y saliera desesperado a los medios.

Cuestión de Estado

A Espinosa-Saldaña no le gustó nada que en la referida resolución legislativa se precisara que Ortiz de Zevallos reemplazará al magistrado con la colegiatura de menor antigüedad, es decir, a él.

Opinión

Sostuvo que la resolución atenta contra las atribuciones propias del TC y, en lo que podría considerarse un adelanto de opinión, dijo en Canal N que el Congreso está disuelto. ¿Se inhibirá en caso el anunciado proceso competencial llegue al Tribunal Constitucional?

¡Juzgue usted!

"Un Congreso disuelto con una Comisión Permanente que no tiene competencia (para decidir al integrante con mandato vencido del TC), y además sin aprobación del pleno, se mete sin haber discutido una referencia a determinar quién se va, que es una cuestión que la ha decidido siempre el TC", dijo. ¿Qué dirá Blume de todo ello?

Comunista

Las palabras de Espinosa-Saldaña provocaron la ira de Héctor Becerril en redes sociales. "¿Y quién es este coj... comunista para decidir, no hay un presidente del TC?", se preguntó luego de que el tribuno señalara que el elegido no puede asumir el cargo mientras no se solucionen problemas de trámite.

Victoria pírrica

Luego de que España aceptara extraditarlo al Perú, la justicia de ese país desestimó el pedido fiscal para que el "hermanito" César Hinostroza retorne a prisión mientras se ventilan algunos recursos interpuestos por su defensa. Una victoria pírrica para el exjuez, pues la cuenta regresiva para su retorno ya empezó.