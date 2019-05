Chiquitas 31 mayo 2019

Síguenos en Facebook

Pareja dispareja

Costa y Becerril conforman una parejita de perlas que no se suelta en redes sociales. El fujimorista le recrimina por compararse con Bolognesi, y el otro le saca en cara lo del porcelanato delivery. Sin embargo, en la réplica, el “naranja” lo tilda de aprendiz de Montesinos. No sabemos en qué terminará esta bronca...

Ánimos crispados

Lo cierto es que la ofensiva del Ejecutivo al Congreso ha crispado los ánimos en Pasos Perdidos. La legisladora Milagros Salazar fue dura con Sheput, quien días atrás le advirtiera a Vizcarra que amenazar con un pedido de confianza no era el camino, y luego saliera a brindarle su pleno respaldo por tomar esa misma medida.

De héroe a villano

La fujimorista aseguró que su colega carece de credibilidad por irrogarse ser el abanderado de la lucha anticorrupción, pese a que estuvo cerca de Toledo, Humala, PPK y -ahora- Vizcarra, quienes trabajaron con Odebrecht. Al parecer, Sheput ha pasado, en poco tiempo, de héroe a villano en Fuerza Popular.

Descolocada

En el oficialismo, “Meche” Aráoz, anda con sus idas y venidas, pues primero aseguró que no era conveniente una cuestión de confianza, y ayer salió a defender el derecho del Presidente para presentarla. Como la Vía Expresa, los congresistas tienen más de cien salidas frente a sus cambios de posturas.

Leña al fuego

Quien no encontró peor momento para echar más leña al fuego sobre el difícil momento que atraviesa el proceso de elección en la JNJ es Vicente Walde, jefe de la Ocma, ya que consideró que dicha entidad le resta poder al PJ y desconoce lo que acontece a nivel nacional. Esperemos que no copie modas y no pida una cuestión de confianza.

Audiencia

Para hoy ha sido programada la audiencia de apelación interpuesta por Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa contra la medida de allanamiento con decerraje e incautación. Figari, quien es uno de los imputados por lavado de activos en el caso “Cócteles”, intervendrá vía videoconferencia.

Mejor callado

Durante la audiencia en que se vio la apelación a la medida de prisión preventiva en su contra, José Paredes -el hermano del extitular del MTC, Carlos Paredes- explicó de una manera singular por qué negó conocer a Carlos García Alcázar, también implicado en el caso del “Club”. Pensó -dijo- que era una pregunta incriminatoria, y no en su calidad de testigo. Ese tipo de argumentos se acercan a los de un legislador.

Ojo a Mamani

Debido a las andanzas de Mamani en las regiones fronterizas de Puno y Tacna, la titular de Ética, Janet Sánchez, ha invocado a la Fiscalía a plantear una orden de impedimento de salida del país para el congresista, investigado por asuntos penales y que aún goza de su inmunidad. Guerra avisada...