Chiquitas 4 junio 2019

Falso mensaje

Expectativa creó en las redes sociales un mensaje en el que se convocaba para esta mañana a personas frente a la sede de Palacio de Gobierno con el fin de alentar al premier Del Solar, encargado de sustentar ante el Congreso la cuestión de confianza; sin embargo, la PCM desmintió este falso mensaje que venía circulando por WhatsApp.

¿Uso político?

No obstante, el legislador Jorge del Castillo alertó que el Gobierno estaría usando a los gobernadores de Lima para movilizar con recursos públicos a gente de las zonas populares en respaldo de Martín Vizcarra y contra el Congreso, por lo que invocó a los comedores populares y clubes de madres no dejarse manipular.

En la calle

Y a tono con la bulla y las protestas que se azuzan en ciertos sectores, la bancada del Frente Amplio no se queda atrás, pues Humberto Morales ha pedido salir a las calles para cerrar el Congreso y luchar por una nueva Constitución. Es más, cuestiona un eventual diálogo Ejecutivo-Legislativo, con lo cual, dada su trayectoria de izquierda, no extraña su posición extremista e intransigente.

Golpe “naranja”

Una reflexión de la legisladora Lourdes Alcorta no cayó bien a Fernando Tuesta Soldevilla. Tal vez, dijo ella, sin “notables” las cosas hubieran ido mejor, porque propuestas de reforma se han debatido en congresos pasados y no han sido aceptadas. Para la fujimorista, no vale la imposición a patadas.

Notable defensa

El politólogo Tuesta cuestionó el calificativo de “notables” usado como un método de descalificación y resaltó que solo se dedicó a realizar su trabajo, el cual no puede ser comparado con un conjunto de propuestas inconexas. Y lo de patadas, le recordó a Alcorta, es usual en su lenguaje. Uy curuju.

No lo sueltan

El censurado Jaime Saavedra canceló una vez más su participación en la comisión que investiga los textos escolares del Minedu, la cual finalmente se realizaría vía videoconferencia desde EE.UU. Según informó su titular, Milagros Salazar, el BM sostiene que su participación será evaluada. Claro, para los progres esto no califica como blindaje.

Sentida pérdida

Hondo pesar ha generado entre los diferentes sectores políticos el fallecimiento de Javier Barreda a los 52 años. Un infarto provocó el sorpresivo deceso de quien se desempeñara como ministro de Trabajo durante la gestión de PPK. Desde aquí extendemos nuestras condolencias a sus familiares.

Tira la pelota

Salaverry dejó entrever que el viernes 7, fecha cabalística, habría sesión plenaria si Fuerza Popular y el APRA firman el informe de la denuncia constitucional en contra de Pedro Chávarry. Si lo hacen, sería convocado con 72 horas de anticipación para ejercer su defensa. El trujillano suelta la pelota más rápido que Cuevita.