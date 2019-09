Chiquitas 6 setiembre 2019

Síguenos en Facebook

En picada

Mientras Martín Vizcarra endurece su discurso contra el Congreso, el respaldo a la propuesta del Ejecutivo por el adelanto de elecciones viene en picada. Solo en un mes, dicho apoyo, según la última encuesta de Datum, cayó 14 puntos, situación que debe tener preocupado a Max Aguiar y compañía.

Jale trae cola

Ha dado de qué hablar la reciente contratación de Fernando Meléndez Celis, hermano del legislador de PPK, Jorge Meléndez Celis, como asesor, nada menos que de Fiorella Molinelli, titular de EsSalud, hoy investigada por el MP en el marco del caso Chinchero.

El hermanísimo

El congresista oficialista Jorge Meléndez ha sacado cara por dicha contratación al sostener que Servir no ve ninguna incompatibilidad, por ser un cargo CAS o de locación de servicios. Sin embargo, no debe pasar por alto que EsSalud depende del Ministerio de Trabajo y que su hermano ha sido contratado hace unas semanas, en momentos que él ejerce una furibunda defensa del plan palaciego. ¿Y la Ética? Bien, gracias.

Está por verse

Servir concluye que no existen impedimentos para contratar bajo los alcances del DL 728 a un ciudadano que “ejerció funciones como gobernador regional” -hecho que no está en cuestión-. No obstante -prosigue-, las entidades deberán observar que los candidatos no se encuentren inmersos en las causales de impedimentos o incompatibilidades. O sea, le devuelve la pelota.

Sin piso

Un informe de la Oficina de Prevención y Seguridad del Congreso deja sin piso la reciente denuncia del legislador Richard Arce, sobre una supuesta incursión en su despacho congresal durante la semana en la que ejerció su labor de representación.

Suelo parejo

Según el documento, los hechos son ocurrencias originados por descuidos o errores involuntarios del personal responsable de las llaves de los propios despachos congresales. En otras palabras, culpa a los trabajadores del legislador y le recomienda no ver fantasmas donde no los hay.

Don Pedrito

La administración de Pedrito “Cusí-cusá” Olaechea acaba de dar un giro de timón al dar por concluida la designación de Ricardo Vásquez Kunze como jefe del Fondo Editorial del Congreso. En su lugar ha sido designado Dante Trujillo Ruiz. ¿Habrá sido con anuencia del fujimorismo?

Duberlí se manda

El juez supremo Duberlí Rodríguez ha incendiado con sus declaraciones el escenario ambientalista, al señalar durante un Congreso realizado en Tarapoto que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, es el autor intelectual de los recientes incendios en territorio amazónico y que EE.UU. no tiene interés en defender el medio ambiente.