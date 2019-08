Chiquitas 7 agosto 2019

Síguenos en Facebook

La otra crisis

La crisis en la bancada oficialista es casi insostenible, por lo que dicho grupo corre el riesgo de verse reducido a su mínima expresión. De sus siete integrantes, tres no votarían por la propuesta de Martín Vizcarra de adelanto de elecciones y dos se inclinan por la abstención. Quiere decir, según Bruce, que cinco no respaldan el proyecto del Ejecutivo.

“Techito” se manda

Pese a las contradicciones que evidencia en su intento por justificar su continuidad en el grupo, “Techito” Bruce sigue dando pelea. Hace poco cuestionó el comunicado de la bancada sobre el apoyo a Vizcarra tildándolo de “apócrifo”, señalando incluso que su vocero “se fue por la libre”. Duras frases que demuestran el estado de crispación en PPK.

Incidente

Y los cuchillazos siguen en ristre en el oficialismo. Chiquitas fue testigo de la airada queja de Ana Choquehuanca a Clemente Flores y Alberto Oliva apenas concluyó la sesión del Consejo Directivo. Al costado de la Sala Grau los periodistas se ganaron con el incidente.

Pechada

La oficialista se quejaba ante sus colegas con mucho énfasis. “No me han pasado la voz, y no me toman en cuenta, incluso hablé con Bruce...”, dijo Choquehuanca más indignada que la hinchada con la selección Sub-23 de “Ñol” Solano.

Mueve tu curul

Daniel Salaverry aún no reaparece por el Congreso mientras la expectativa por el debate en el pleno de su sanción por 120 días continúa en los Pasos Perdidos. La curul que tiene reservada es aquella ubicada al costado de su colega Moisés Guía.

Serio riesgo

Fernando Tuesta Soldevilla, un analista al que Vizcarra lo tiene muy presente, ha resaltado que si bien el Presidente ha subido 13 puntos en la aprobación a su gestión, corre el riesgo de perderlos si las negociaciones por Tía María, hoy convulsionada, prosiguen por largo tiempo.

Equilibrista

Dijo que la consecuencia será que venga casi de manera inmediata una caída, por lo que dependerá de cómo maneje este escenario, a la par de aquel otro con el Congreso sobre el adelanto de elecciones al 2020. El Presidente va a tener que graduarse de equilibrista.

Ojo a las mociones

Ojo que las mociones de interpelación que han sido presentadas contra dos ministros se informarán en la siguiente sesión plenaria para que sigan su trámite regular. Hay tres, dos contra el titular de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, por Tía María y Gasoducto, y una contra el ministro Vicente Zeballos, por el caso “Goro”.

El turno de Léo

A partir de las 2 de la tarde, el expresidente de la empresa OAS Léo Pinheiro declarará ante los fiscales peruanos por el caso Hospital Lorena del Cusco. En la diligencia estará presente la procuradora Nory Vega Caro, quien participará en el interrogatorio.