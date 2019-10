Chiquitas 9 octubre 2019

Síguenos en Facebook

Sella alianza

En su cita con los alcaldes, el presidente Martín Vizcarra parece haber sellado una alianza estratégica tras la disolución del Congreso. Y es que en su encuentro con las autoridades ediles anunció que el Ejecutivo estudia dar luz verde a un proyecto preparado por la Contraloría con el objetivo de impulsar las obras paralizadas.

Corte en proyectos

Dicha iniciativa plantea "hacer un corte" en los proyectos que están estancados por problemas judiciales o corrupción, a fin de que la autoridad que decida concluirlos no asuma el activo y pasivo ni se vea involucrada en procesos penales de los cuales no son responsables.

Echa mano al DU

Vizcarra afirmó que le ha solicitado a Nelson Shack que le alcance el proyecto a fin de poder viabilizarlo mediante un Decreto de Urgencia, tras recordar que dicha propuesta le fue alcanzada hace tiempo al Congreso, hoy disuelto. De esta forma -indicó- podría inyectarse presupuesto a obras en los próximos 12 meses.

Sin invitación

El presidente Vizcarra habló ayer de una "nueva etapa" en nuestra política, donde deben prevalecer "el respeto a las instituciones y el diálogo". Sin embargo, al parecer ese discurso no tuvo su correlato en la práctica, ya que a Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, no le llegó la tarjetita de invitación a la ceremonia por el 140 aniversario del Combate de Angamos... ¿Dirá que Palacio no lo organiza? ¡Ya pues!

Gestos que hablan

Para Karina Beteta, el gesto de Vizcarra demuestra que este ha perdido las formas democráticas y, por lo tanto, no puede hablar de un irrestricto respeto a la Constitución tras la medida "autoritaria" que dio la semana pasada. No puede proceder así -señaló- ante el máximo representante de la Comisión Permanente.

Acusación

Daniel Salaverry salió con todo a golpear a Pedro Olaechea, acusándolo de haber cometido un delito al firmar una resolución legislativa en la que consignó asuntos que no habían sido aprobados en el Pleno del Congreso, como señalar quién debía dejar el TC en reemplazo de Gonzalo Ortiz de Zevallos. ¿Será usurpación de funciones?

Años maravillosos

En otro momento, Salaverry también enfiló sus baterías contra Fuerza Popular, al recordar que dicho partido pide hoy diálogo con alguien al que llaman "golpista". Daniel parece olvidar hoy los años maravillosos en los que se vistió de "naranja" y apoyó interpelaciones y censuras.

Constitucional

En nuestra edición del último domingo, consignamos por error en la columna de Rolando Sousa el título "disolución constitucional" cuando debió decir "inconstitucional". Ofrecemos las disculpas del caso a nuestro distinguido colaborador.