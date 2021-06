El tope Cerrón

Durante el debate del último domingo, Pedro Castillo, resaltó: “Hay que darle muerte civil a los corruptos y que devuelvan todo lo robado”, palabras con las que cualquiera puede estar de acuerdo. Luego agregó que había que ponerle un tope (no un alto) a la corrupción. Suponemos que para el aspirante de Perú Libre, por debajo de ese límite está su líder, Vladimir Cerrón, condenado por dicho delito.

Machismo

El candidato del lápiz, además, incurrió en una frase machista que reverberó en redes sociales. “El hombre para la olla”, exclamó desde el Aula Magna Simón Bolívar de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA), de Arequipa. Incluso, agregó que los varones también ponen el mantel en la mesa...

Reivindicación

Su contendora, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) no tardó en hacerle notar su inadvertido y -al parecer- arraigado machismo y responderle que en el Perú hay millones de mujeres que mantienen sus hogares.

Golpes bajos

Castillo, como replica, dijo: “Me decían que soy machista. Y tengo a mi madre, a quien la quiero mucho, a mi hija, a mis hermanas”, como si el amor fuera argumento para negar taras. Luego aludió a la denuncia de tortura de Susana Higuchi contra Alberto Fujimori. “Yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre”, remarcó, ¿Acaso Keiko fue culpable de ese caso cuando todavía era menor de edad?

La refutan

Pero Fujimori tampoco se salvó de las críticas, las que abundaron por la serie de bonos que proclamó el domingo. No obstante, el economista Kurt Burneo también la cuestionó por afirmar que Cerrón lo excluyó del equipo técnico de Castillo. “A mí no me sacó nadie, porque fui yo quien decidió no aceptar la invitación del profesor”, subrayó.

De ‘embajadora’

Mientras Keiko Fujimori estuvo ayer en Arequipa, su hermana Sachi llegó a La Libertad para recorrer algunas provincias de la sierra de esa región y Trujillo, donde llevó las propuestas de Fuerza Popular. Sin duda, se metió de lleno en la campaña.

Secreto bancario

En el plano parlamentario, el Pleno aprobó ayer, en primera votación, una reforma constitucional que permitirá que la Contraloría y la SBS puedan levantar el secreto bancario y la reserva tributaria. Falta la ratificación.

Conversatorio

El Centro de Estudios Constitucionales (CEC) del Tribunal Constitucional organiza un ciclo de conversatorios a cargo de expertos en la materia sobre la bicameralidad y la cuestión de confianza. Se desarrollará este viernes 4 de junio.