Parlanchín

Luego de su alucinante denuncia ante el MTC contra Beto Ortiz y Willax TV, Julián Palacín descartó que vaya a tener algún cargo en el Ministerio de Transportes. Qué miedo. Nadie lo quiere imaginar teniendo en sus manos una acusación en la que es juez y parte.

Trío terrible

Palacín, Aníbal Torres y Julio Arbizu encabezan el ránking de horror de los que se han acercado a Pedro Castillo en busca de una migaja de poder. Se les ve seguido en el local de Breña y tratan de aprovechar allí la presencia de la prensa para consolidar su papel de escuderos.

Pasamos

Ante los periodistas, Palacín ofreció sus servicios de defensa de todos los hombres de prensa allí presentes “cuando sean maltratados por sus medios de comunicación. Defenderemos los derechos laborales de los trabajadores”. Que se guarde su ayuda para otras causas, que solos nos defendemos mejor.

Propuesta

Pedro Castillo también recibió a Carlos Durán, expresidente de Perú Cámaras. A su salida, explicó que propusieron que cualquier cambio estructural o de fondo en economía o política se dé a partir del tercer año de gobierno cuando se haya avanzado en temas prioritarios como la reactivación o la pandemia.

En sus trece

Todo indica que Castillo no quiere dejar de lado su intención de propiciar una Asamblea Constituyente que es la peor señal que le puede dar al mercado. Que siga con esa cantaleta y que no se queje que el dólar pase los 4 soles y encarezca los precios de los productos de primera necesidad.

Fractura

El Frepap fue uno de los grupos políticos que luego de ofrecer votar a favor de algunos de los candidatos al TC, se tiró para atrás. Pero lo más grave estuvo en APP y AP, sobre todo en congresistas que se creía que eran más ecuánimes como Carmen Omonte.

No los quieren

Según César Combina, legislador de APP, Walter Ascona y Carmen Omonte “ya no están” en la bancada pues no participan en las reuniones y no tienen acuerdos con ellos. “Tampoco votan de acuerdo a la mayoría”, señaló. ¿Los echaron? Según dijo, aún no se ha podido formalizar sus renuncias. ¿Qué dirá ante todo esto César Acuña? ¿O está pintado en la pared?

Exigen respeto

El legislador y presidente de la comisión especial para elegir a los miembros del TC, Rolando Ruiz, manifestó que el actual Congreso continuará con la designación de magistrados por una cuestión de “respeto al pueblo”. Es decir, aunque no se lleguen a los votos, harán respetar su autonomía ante el Poder Judicial.