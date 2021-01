Fair Play

En un gesto digno de resaltar, el candidato presidencial George Forsyth se mostró en contra de la exclusión de César Acuña. En Twitter, señaló que “es absurda y poco democrática”. " Pese a ser partidos opuestos lo queremos en la cancha. Espero podamos verlo en carrera. #ArbitroDejeJugar”, escribió.

Exceso

No pocos coinciden con Forsyth. En verdad, simpatía o antipatías al margen, excluir a un candidato solo por no haber consignado una propiedad es un exceso por donde se le mire. Se le podría sancionar de otra forma, pero si la ley faculta eso, pues hay que cambiar la ley.

La gracia de Rosa

Rosa Heredia, prima de la exprimera dama Nadine Heredia, está postulando al Congreso por el Partido Nacionalista. Ella va con el número 20 y ha criticado al actual Parlamento señalando que “por querer persistir en un intento de vacancia en vacancia, anda de vagancia en vagancia”. Qué creativa.

En el límite

Martín Vizcarra ya ha choteado en dos ocasiones a la comisión congresal que investiga el Club de la Construcción y que preside Carlos Almerí. La última vez fue el último viernes y adujo para no presentarse que su abogado tenía COVID-19. Si se le ocurre hacerlo una vez más, se arriesga a ser citado de grado o fuerza.

Siguen lampazos

Las broncas en Acción Popular no tienen cuándo acabar. Ayer, el candidato presidencial Yonhy Lescano pidió a la bancada que no designe a Manuel Merino de Lama como vocero y solicitó a este, más bien, ponerse de costadito. Si es designado, según Lescano, lo que diga no comprometerá al partido.

Descalabro

Lo que no deja de llamar la atención, aún a estas alturas de la contienda electoral, es el descalabro de Acción Popular. Llegó a la alcaldía, fue el más votado de las últimas elecciones legislativas y ahora que se aprestaba al reto mayor, con dos potenciales aspirantes de peso como Alfredo Barnechea y Raúl Diez Canseco, se quedó con los crespos hechos.

Despelote

El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, espera que los maestros sean incluidos en el segundo lote de vacunación. El problema es que según la canciller Elizabeth Astete, aún no hay un contrato para ese segundo lote. Todos entendimos el día del anuncio del presidente Francisco Sagasti que el acuerdo estaba cerrado. ¿Qué pasó?

En fila

Luego de conocerse que el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, tiene COVID-19 y que participó en la última sesión del Consejo de Ministros, todo el gabinete ministerial se sometió ayer a una prueba de detección. La premier Violeta Bermúdez y el presidente Francisco Sagasti también fueron evaluados.