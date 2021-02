¿Cerca de ti?

Abraza la polémica, una vez más. El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, propuso comprar dosis de la vacuna rusa, la Sputnik V, y distribuirlas en carritos de helados en las zonas altoandinas. “Podemos llevarlos en estos carritos de D’Onofrio, por ejemplo, a la partes altas de Condesuyo”, dijo en una reunión virtual.

Tren al sur...

Durante su intervención en la Comisión de Salud del Parlamento, el expresidente Manuel Merino refirió que “seguro muchos miembros” de dicho grupo de trabajo piensan viajar a Chile para vacunarse gratis contra el COVID-19. “Envidiable lo que sucede en Chile (...). En el Perú no ha habido eso, y eso significa que hay autoridades responsables”, agregó.

A pensar más...

Más de un tropiezo sufrió Sigrid Bazán, aspirante al Congreso de Juntos por el Perú, en el programa A pensar más. Por ejemplo, cuando le preguntaron sobre el paralizado proyecto Tía María, la politóloga mencionó el tema de la consulta previa. La conductora del espacio, Rosa María Palacios, le aclaró entonces que tal instrumento se utiliza solo en pueblos originarios, según el Convenio 169 de la UIT. “En el Valle del Tambo no hay pueblos originarios”, la ilustró.

No prende el foco

Instantes después, para cuestionar el accionar de las empresas, Bazán aludió al caso de la hidroeléctrica Chadín 2. Relató que el concesionario instaló alumbrado público, pero que condicionó su activación a la aprobación del proyecto. De nuevo, Palacios retrucó : “Sigrid, si no hay hidroeléctrica, no hay electricidad, no pueden prender la luz”. Elemental.

Todo formal

Tras los cuestionamientos a que el presidente de la República, Francisco Sagasti, sea una de los primeros en recibir la vacuna de Sinopharm, el Minsa, emitió ayer una resolución ministerial para incluir al jefe de Estado en la primera etapa, pese a que no es parte del personal médico. Por lo menos, fueron formales.

Nueva parte

El juez Víctor Zúñiga incorporó a la Procuraduría de Lavado de Activos como actor civil en el proceso a Keiko Fujimori por los presuntos aportes de Odebrecht a sus campañas electorales. La cifra preliminar de reparación civil estimada por la defensa del Estado asciende a un total de 36′934,749 soles.

Estaba pendiente

Durante la respectiva audiencia, el magistrado informó que este pedido fue presentado el 25 de junio del 2019, pero que no lo había podido atender por las recusaciones en su contra que presentaron las defensas de los investigados. Fueron 10 en total, precisó Zúñiga ayer, durante una sesión virtual.

