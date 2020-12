Divisionismo

La diáspora en la izquierda parece de nunca acabar. La congresista Rocío Silva Santisteban dejó el Frente Amplio junto con el Comité Ana Tallada de Miraflores. ¿El motivo?, de acuerdo con la legisladora, se debe a la decisión del Tribunal de Ética del partido de expulsar a 54 compañeros y separar a 700.

Herida mortal

Los militantes fueron expulsados debido a que no aceptaban el liderazgo de Marco Arana. Sobre el tema, el exparlamentario Humberto Morales, quien también se alejó de dicha organización acusando un supuesto pacto con la derecha, sostuvo: “Han herido de muerte al FA. Han construido un escenario en el que están recibiendo el desprecio popular”. Fuerte.

¿Con cola?

Silva Santisteban, quien adelantó que formará un colectivo que se denominará Movimiento de Izquierda Peruana, también reveló que invitaron a la titular de Congreso, Mirtha Vásquez, que se sume a él. ¿Lo hará?

De visita

El premier de la brevísima gestión de Manuel Merino en la Presidencia de la República, Ántero Flores Aráoz, estuvo ayer en la Presidencia del Consejo de Ministros, pero para completar la transferencia del cargo con la actual jefa del Gabinete, Violeta Bermúdez. Habrá recordado buenos tiempos.

Altisonante

Como ya se hace costumbre cada vez que el Pleno discute un proyecto al que se opone, la legisladora fujimorista Martha Chávez cuestionó a sus colegas que respaldaron la supresión de la inmunidad parlamentaria. “Son las bancadas que tienen (miembros) sentencia, en doble instancia, que pretenden darnos lección de una nueva política”. La “flor” iba, claro está, para APP.

Más críticas

“¿Se ha construido una ficción para contentar a quién?, al presidente vacado (Martín Vizcarra)”, agregó Chávez. Recordó que fue el exmandatario quien estuvo con ese “tole tole” de la inmunidad. Se la tiene jurada.

Frustrado

Por su parte, el podemista Daniel Urresti se quejó por la demora en el proceso por el homicidio de Hugo Bustíos. “Tengo casi 12 años en esto, no es justo, 8 años de investigación, 2 años y medio de un juicio y no puedo rehacer mi vida, no puedo realizarme como político porque esta es una cosa que me arrastra”, reclamó.

FP se defiende

Por otro lado simpatizantes de Fuerza Popular (FP) defendieron su derecho a participar en los comicios -amenazado por el pedido de la Fiscalía para suspenderlo- mediante un spot. “Nadie puede privarnos de nuestro legítimo derecho a la participación política. Que el pueblo decida”, fue su lema.

