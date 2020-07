Primaverales

Inesperadamente, el Congreso acordó realizar su primer pleno de la segunda legislatura del año en Trujillo. Será virtual, pero hasta allá igual debe viajar la mesa directiva, asesores y personal administrativo. Nadie entiende la necesidad de esa sesión descentralizada en plena emergencia del coronavirus.

Cíclicos

Según Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo, en la reunión del jueves del Consejo de Estado, los integrantes de ese cónclave acordaron reunirse cada tres semanas. Aparentemente, los resultados fueron tan positivos con el tema de la inmunidad que los miembros se entusiasmaron.

Más resultados

La pregunta es si el tal consejo no va a caer en el espacio intrascendente de la reunionitis sin resultados prácticos y efectivos. No estamos para lonchecitos de camaradería. Que se informe luego de cada cita sobre los acuerdos tomados y su impacto en la vida del ciudadano de a pie. Que no se repita lo del Acuerdo Nacional.

Demora suprema

La JNJ se está tomando más tiempo del esperado con el tema del fiscal Tomás Gálvez. Al menos hasta el cierre de esta edición, no se había pronunciado. La suspensión de 120 días está cantada, igual que para Pedro Chávarry. Más allá del tema de fondo, hay mucha presión mediática de por medio.

En agenda

Según el el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, la acusación contra Alejandro Toledo por el caso Interoceánica está próxima a presentarse. “Estamos a la expectativa de la audiencia de extradición, en Estados Unidos, que debe ser en setiembre, para presentar la acusación por el caso Interoceánica”, dijo.

Premio Coladera

A Vela no le ha dado el coronavirus -menos mal- pero la pandemia lo ha maltratado tanto como a los pacientes más críticos. Su política de encarcelamiento indiscriminado se derrumbó sin atenuantes y virtualmente dejaron la cárcel los investigados de todos los gustos y colores. Hasta Toledo y eso que está en EE.UU.

No son lo mismo

José Antonio Morales, el hermano de Mirian Morales, secretaria general de Palacio, nunca ha trabajado en la empresa petrolera estatal Petroperú, como lo consignamos ayer. En realidad, se investiga si prestó servicios en Perupetro, que es otra entidad, y cuánto pudo haber influido en ello su poderosa pariente. Valga la aclaración.

Están aguja

Santiago Gastañaduí recordó a Correo que el Partido Nacionalista tiene incautados fondos por 500 mil soles debido a una decisión del Poder Judicial, enmarcada en la investigaciones a ese grupo político como presunta organización criminal. Señala que ello los limita en muchos aspectos como el inicio de la campaña. ¿Harán una chanchita?