La negación

A diferencia de sus últimos días como mandatario, en los cuales rehuía conversar con la prensa, Martín Vizcarra no tuvo problemas ayer en declarar. Al ser consultado sobre sus conversaciones por Whatsapp con José Hernández, el expresidente sostuvo que con el exministro de Agricultura tiene una “larga relación profesional”, pero que no lo considera su amigo.

Común y corriente

El ex jefe de Estado agregó que en las relaciones profesionales puede haber una cercanía, “pero que no es amistad”. A los periodistas del lugar también les dijo que podrían apuntar a otros temas y otras personas, pues ahora él es “un simple y común ciudadano”. Suponemos que Vizcarra sí sabe que no cualquiera enfrenta graves acusaciones de corrupción.

Mutismo

A su turno, el también expresidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó que la situación del país es difícil. Preguntado por Canal N sobre qué le diría a Vizcarra tras su salida, se limitó a replicar: “No le voy a decir nada”. Entendemos su reacción.

Ofendida

Cansada de que comparen a su padre con el mandatario Manuel Merino, Patricia Paniagua, hija de Valentín Paniagua, negó cualquier similitud. “Rechazo tajantemente el burdo intento de algunos de establecer un inexistente paralelismo entre el escenario político del año 2000 y el de hoy”, enfatizó en redes. Arguyó que el actual es un “escenario infame, marcado por el oportunismo, mezquindad y las componendas”.

Más paralelos

Tras la juramentación de Merino, trascendió que su esposa hace 35 años, Mary Peña Carruitero, es docente de educación inicial, al igual que la hasta ayer primera dama, Maribel Diaz. Coincidencias de la vida.

¿Cobro de favor?

Por su parte, José Vega, vocero de UPP y promotor de la vacancia, no descartó apelar al indulto presidencial para conseguir la liberación del condenado Antauro Humala. No obstante, refirió que por ahora “no es la prioridad”. Estaremos vigilantes.

“Tonto útil”

Precisamente sobre el mayor EP (r), su hermano Ollanta Humala opinó que las fuerzas políticas que destituyeron a Vizcarra “lo están agarrando de tonto útil”. La relación entre ambos parece irreconciliable.

Retiro y aclaración

La mañana de ayer, en un escueto comunicado, el partido Contigo anunció que retiraba la precandidatura presidencial de Máximo San Román “frente a la situación que agobia al país”. Sin embargo, el mismo San Román aclaró luego que él renunció debido al apoyo de Contigo a la vacancia. Todo se llega a saber.

