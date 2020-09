Garantías

Luego de la difusión de los audios del presidente Martín Vizcarra y su exasistente Karem Roca, el titular de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, solicitó garantías para su vida y la de su familia. “En mi caso, yo no tengo ningún problema, siempre he dado la cara, he puesto el pecho, pero sí solicito las garantías”, refirió.

Dos más

El parlamentario upepista formuló el mismo pedido para Karem Roca y el artista Richard Cisneros, Richard ‘Swing’. “Si bien es cierto, ellos no han alcanzado la información, por lo que expresan en los audios sí estarían expuestos a cualquier situación”, advirtió.

Toda una novela

Precisamente, Richard ‘Swing’, a quien se le escucha en la tercera grabación difundida ayer, dijo que ante todo el escándalo y la investigación desencadenada por sus contrataciones en el Ministerio de Cultura iba a escribir una novela que pensó titular: “El amigo de las sombras”. ¿Algún día esas páginas verán la luz?

¿Montaje?

En otro extracto de la conversación entre Roca y Cisneros, este último dice: “Quiero que el Perú lo sepa, que si a mí me mandan a matar yo le echo la culpa al presidente de la República”. Palabras muy extrañas de alguien que se supone que desconocía que lo grababan para luego difundirlo.

Movidas

Por la tarde, mientras se desarrollaba una Junta de Portavoces, circuló el borrador de una moción de vacancia para el jefe de Estado, bajo el argumento de que las grabaciones “denotarían una concertación orquestada por el señor Martín Vizcarra Cornejo para mentir a los peruanos” sobre su participación en la investigación relacionada con los contratos de ‘Swing’.

“Swingate”

Fuentes de Chiquitas refirieron que el autor del documento era Jim Mamani, de UPP. A propósito, la moción calificaba el caso como ‘Swingate’, en alusión al escándalo ‘Watergate’, que condujo a la renuncia del presidente de los EE.UU. Richard Nixon en 1974. Sugestivo calificativo.

Piden material

También por la tarde, la fiscal Yenni Núñez Porturas, encargada del caso “Swing” en el Ministerio Público, solicitó al Congreso que les remitan las grabaciones que involucran al mandatario. Las implicancias del escándalo no cesan de surgir.

En la mira

Por otro lado, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó abrir una indagación a la fujimorista Martha Chávez por decir que el expremier Vicente Zeballos, por sus “rasgos andinos”, podría ser designado diplomático en Bolivia. A ver qué pasa.