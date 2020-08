La buena suerte

A diferencia de los previos a la presentación de Pedro Cateriano la semana pasada, ayer el presidente Martín Vizcarra acompañó a su premier Walter Martos cuando este dejó Palacio de Gobierno para dirigirse al Congreso y pedir el voto de confianza, una imagen inequívoca de respaldo. Toda suma, dicen por ahí.

Cancha pintada

Cuando el Gabinete estaba ya en el Parlamento, el titular de dicho poder, Manuel Merino, invocó a un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 -uno de los ejes del discurso de Martos- y por los muertos en el Lote 95, hecho cuya responsabilidad apunta al Gobierno para muchos. Fue un aviso de que si bien el nuevo premier tiene aceptación, el camino a la investidura no es de flores.

Rechazo total

Sobre el luctuoso hecho en Loreto, el premier enfatizó que el Ejecutivo lamenta el deceso de tres nativos y el enfrentamiento con la Policía. “Condenamos la violencia venga de donde venga”, remarcó el general (r).

¿En qué quedamos?

Asimismo, en su discurso Martos cumplió con priorizar el tema de la pandemia. Al respecto, instó a evitar en lo posible el uso del transporte “interregional”, dado el riesgo de propagación que conlleva. ¿Por qué lo reanudó el Gobierno, entonces?

Pendiente

El primer ministro reavivó el tema de las camas UCI para los pacientes COVID. Refirió que ahora hay 1600 -1606 para ser precisos- y que para el 28 de julio del próximo año deberíamos tener 3 mil. Claro, no dijo ni chus ni mus sobre la meta trazada por Vizcarra, quien en mayo dijo que para el 30 de junio debíamos tener 2 mil camas UCI.

La cree Rambo

Durante el respectivo debate, el vocero de Podemos, Daniel Urresti, volvió a emplear la metáfora de aplicarse la “pintura de guerra” para enfrentar los problemas del país. Esta vez le exhortó a la titular de Economía, María Antonieta Alva, que así lo haga, cuando le entregó propuestas de su bancada. Ojalá que no la vea como rival.

En sus trece

Su compañero de bancada, Aron Espinoza, enfatizó a su turno que la relación que la prensa establece entre Podemos -de José Luna- y las universidades es solo una “difamación”, pese a las múltiples evidencias. Tienen hasta el 2021 para demostrar lo contrario. Vigilaremos.

Desatino total

En un fallido intento de demostrar dotes de orador, el portavoz de UPP, José Vega, instó al Gobierno que no sea como los bomberos, “que siempre llegan tarde”. Todo indica que desconoce por completo el altruismo de los hombres de rojo. En cuanto a aptitudes políticas, lo que no nace, no crece.