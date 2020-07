Tiro al blanco

El presidente Martín Vizcarra participó ayer en una campaña de salud y vacunación denominada “Tiro al Blanco a las Enfermedades” en El Agustino, con el objetivo de combatir la anemia, dar atención de salud y detectar a tiempo la tuberculosis y el VIH. Estuvo con la primera dama, Maribel Díaz, y la viceministra de Salud, Nancy Zerpa.

Esquivo

Vizcarra se refirió en El Agustino a la necesidad de no bajar la guardia en el lavado de manos, la distancia social y el uso de mascarillas para combatir el coronavirus. No habló con la prensa pues tampoco había convocatoria, salvo la televisión estatal. Y la verdad es que ya van varias semanas que elude a los medios de comunicación.

¿Hasta cuándo?

La estrategia de Vizcarra de evitar preguntas directas de los medios, sobre todo de Lima, no pasa desapercibida. Temas como los de Mirian Morales, Karen Roca o su cuñadísimo Fredy Herrera Begazo merecen una respuesta y no el largo silencio de quien se proclama como una persona transparente y que no esconde nada.

Sale de UCI

El congresista del Frente Amplio (FA) Carlos Fernandez Chacón ha superado la etapa más crucial del COVID-19. Estuvo hasta hace cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Ricardo Palma conectado a un respirador artificial pero ahora ha pasado a la Unidad de Cuidados Intermedios.

Dura lucha

La amiga y colega de bancada de Fernández Chacón, Rocío Silva Santisteban, comentó a Chiquitas que “es algo increíble en un hombre de 78 años logre sobreponerse, creo que su gran fuerza de voluntad y estado físico le ha permitido resistir”. Recordó además que uno de los hijos de Fernández es médico.

Cero para las clínicas

El experto en Salud Pública, Marco Almerí señaló que accedió al reporte de camas UCI disponibles de los centros de salud y que hasta el día viernes por la tarde, 11 de las 14 clínicas que firmaron el convenio tienen 0 camas disponibles.

Inservible

Las clínicas son Internacional, Médica Cayetano Heredia, Ricardo Palma, San Gabriel, Vesalio, San Judas Tadeo, San Pablo, Angloamericana, Padre Luis Tezza, Stella Maris y San Juan Bautista. “Lo que se muestra allí es que el contrato que se firmó con las clínicas no ha servido para nada”, dijo. Irrefutable.

Otro que sale

Luego que la Sala Penal Especial rechazara el pedido de ampliación de prisión preventiva, esta mañana el INPE dispuso la excarcelación del exfiscal superior Abel Concha del penal Miguel Castro Castro, confirmaron fuentes a Correo. Concha es investigado por recibir presuntamente 80 mil soles por parte del exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel a cambio de verse beneficiado en un proceso judicial.