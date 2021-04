Ni en su tierra

El avance en el conteo de los votos arrojó más de un dato curioso. Uno de ellos es que Verónika Mendoza, a quien ahora ya podríamos citar como la excandidata presidencial de Juntos por el Perú (JP), no fue capaz de ganar en su terruño: Cusco, donde al 82.7% de las actas procesadas, Perú Libre, que postula a Pedro Castillo, tenía 37.7%, mientras que JP alcanzaba 20.5%. Nadie es profeta en su tierra, dicen.

La frágil memoria

En redes sociales, asimismo, llamó la atención que muchos ‘verolovers’ destacaran el supuesto triunfo de Mendoza en mesas del extranjero, en especial porque en las elecciones del 2016 -paradójicamente- muchos de ellos se burlaron de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) cuando esta refería que esperaba las actas del exterior. Todo da vueltas.

No les liga ni una

Por si fuera poco, la candidata de Junto por el Perú tampoco ganó las elecciones en el exterior. Según el conteo rápido de Ipsos, quien ocupó el primer lugar fue Rafael López Aliaga (Renovación Popular), mientras que Mendoza quedó relegada al quinto, con 8.7%. Ni de premio consuelo les quedó.

Suerte no deseada

En contraste, un candidato que no quería ganar obtuvo un considerable respaldo. Se trata del soldador Juan Tapia Cabrera, el número 26 de la lista al Legislativo por Lima del Frente Amplio, quien hasta el cierre de esta edición era el cuarto más votado de ese partido, el que, sin embargo, no pasaría la valla. “Yo qué puedo hacer en el Congreso, no me interesa mucho”, declaró en ATV hace más de un mes, cuando relató que lo ‘obligaron’ a postular.

Se afianza

Otro candidato que se perfila como un nuevo padre de la patria es Alejandro Soto Reyes, el N° 1 de la lista para el Cusco de APP. En esta sección lo recordamos bien, pues se trata nada menos del aspirante que se autoentrevistó -y se ensalzó- en el espacio de televisión que conduce hace 20 años.

Proceso avanza

Transparencia Internacional Perú confirmó la información difundida ayer por Chiquitas, que López Aliaga “agredió verbalmente a personal de la ONPE”, motivo por el cual el Ministerio Público ha levantado un acta del incidente que fue derivada a Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima.

Evaluación

En el plano congresal, ayer se informó que el Pleno evaluará hoy la denuncia constitucional contra el excontralor Edgar Alarcón, así como el informe final de la Comisión de Fiscalización sobre las contrataciones del artista Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, caso que involucra al expresidente Martín Vizcarra.