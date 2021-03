¿Ya fue?

Al cierre de esta sección, el Ministerio Público informó del pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra. El expresidente la tiene complicada. Los cargos son sólidos y las evidencias concretas. Además, no puede alegar que el COVID-19 pondría en riesgo su vida.

Sin salvación

Si Vizcarra es enviado a la cárcel, iría a la Diroes, igual que Alberto Fujimori, por lo que no existe riesgo de contagio, lo cual ha salvado a una decena de implicados. Por si fuera poco, el investigado por corrupción está vacunado. Parece que no lo salva ni Santa Zoraida.

Así no es

Hace mal el gobierno en culpar a cualquier medio de comunicación de una campaña en contra de la gestión de Francisco Sagasti al responder sobre la aseveración de la excanciller Elizabeth Astete de que el presidente sabía que se iba a vacunar contra el COVID-19. No culpen al mensajero.

Silencio

Si en la reunión en que Astete, supuestamente, le comunicó a Sagasti lo de su vacunación, la única testigo es Pilar Mazzetti, y es esta la que debe salir a contar la verdad. Alguien miente y es necesario saber si quien lo hizo fue el presidente de la República. Ayer, sin embargo, Mazzetti guardó silencio.

Los fantasmas

El ruido por este tema es justificado. Ahora, de allí a una vacancia de Sagasti hay un trecho muy amplio. Si el presidente mintió, siendo grave, no amerita un nuevo cambio en la jefatura del Estado a apenas un mes de las elecciones y a tres meses de su salida. Sería peor el remedio que la enfermedad.

Podemos dice “no”

Al respecto, Daniel Urresti, candidato a la presidencia por Podemos Perú, aseguró que su bancada en el Congreso no apoyaría una eventual vacancia al presidente Francisco Sagasti. No obstante, señaló que “tenemos que investigar esto, no se puede quedar así”.

A todo cómputo

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, indicó que para los comicios del próximo 11 de abril se habilitarán, por primera vez, 104 centros de cómputo para agilizar el procesamiento de las actas de sufragio. Todo un récord.

Pone quinta

En las elecciones generales 2016 se habilitaron 60 centros de cómputo. Ahora, con casi el doble, la entrega de resultados -sobre todo del interior del país- se agilizará.

López y el Opus

El candidato de Renovación Popular Rafael López Aliaga reconoció que es miembro del Opus Dei pero dijo que no hay ningún caso de pedofilia allí. “Tengo mi comunión diaria, mi rato de oración, mi rosario todos los días, es mi vida, lo hago, lo practico y lo peleo, porque a veces no te dan ganas”, sostuvo.

