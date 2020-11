Aló, exministro

A media mañana del último miércoles, el presidente Manuel Merino llamó por teléfono al extitular del Interior César Gentille para expresarle su “preocupación” por los “desmanes” durante las manifestaciones. Según el portal IDL-Reporteros, el mandatario pedía que se endurezca la represión y se sofoquen las protestas. La obvia respuesta fue: “¡Yo ya no soy ministro del Interior!”

Velado mensaje

Esta llamada podría dar mayores luces sobre lo que quiso decir el jefe de Estado cuando, en conversación con WRadio de Colombia manifestó sobre las marchas: “Eso se va a tranquilizar en el más corto plazo”. Merino, entonces, acusó que candidatos a la presidencia sean los promotores.

Pullazos

En la misma entrevista, el mandatario sostuvo que “no vacar a Martín Vizcarra era como dejar al ladrón en casa para después apresarlo”. Fuerte analogía si se toma en cuenta que el ahora expresidente está aún en investigación, aunque los indicios lo sindiquen.

Incongruencia

Respecto al tema de las protestas, el primer ministro Walter Martos expresó su “profundo respeto y reconocimiento a los jóvenes y al pueblo” que alzan la voz en contra de la vacancia. Claro, ahora saluda las concentraciones, pero cuando fue premier condenaba toda aglomeración.

Excomulgado

El artista Richard Cisneros fue uno de los entusiastas participantes a la marcha de ayer. Sin embargo, al resto de manifestantes no les simpatizó su presencia, por lo que lo insultaron y le arrojaron objetos a tal punto que lo obligaron a refugiarse dentro del KFC de la Plaza San Martín. Congresistas y policías tuvieron que socorrerlo.

Bajo la lupa

Luego de jurar como ministra de Ambiente, trascendió que Lizzet Rojas Sánchez postuló hace unos meses al MEF, donde fue declarada no apta porque no tenía el mínimo de cinco años de experiencia en el Estado que requería la convocatoria. Es una novel.

Otorongada

El ahora titular del Legislativo, Luis Valdez, cerró el tema sobre un eventual desafuero de Humberto Acuña (APP) tras su condena en segunda instancia por cohecho activo. “Es un ciudadano que goza de la presunción de inocencia. Todavía existe una instancia para que pueda resolver”, manifestó. Poco que agregar.

No hay primera...

De otro lado, en la Comisión Especial TC del Congreso se volvió a postergar el debate para apartar a José Luna Morales de dicho grupo de trabajo, por estar involucrado en el caso ‘Los gánsteres de la política’. Ojalá que algún día se aborde el tema, ¿no?

