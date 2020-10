De taquito

Luego de reunirse con el premier Walter Martos para evaluar las medidas que se aplicarán en las playas, y ya conocida la renuncia de su homólogo de La Victoria, George Forsyth, para aspirar al sillón de Pizarro, el burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz, volvió a criticar a aquellas autoridades que dimiten a un cargo de elección popular antes de que su periodo concluya.

Coherencia

“Si me preguntas, a mí, como Jorge Muñoz, yo creo que es incoherente que tú dejes a tus electores tirados en el camino (...). Yo digo, si uno no puede ser coherente con una cosa de esta naturaleza, más adelante, que tendrás otras exigencias, ¿podrás ser coherente?”, agregó el alcalde capitalino. Palabras difíciles de rebatir.

Condena

En contraste con Forsyth, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, quien también coqueteaba con la posibilidad de tentar la presidencia, anunció que no renunciará. Por otro lado, ayer, cuando se conmemoró el 528° de la llegada de los españoles a América, expresó su “repudio total” a Cristóbal Colón, a quien consideró asesino y violador de nuestros antepasados. Bueno, siempre hay formas, ¿o no?

El facilismo

En el plano del Congreso, Rocío Silva Santisteban reconoció que no leyó el texto de la cuestionada ley que dispone la reposición de 14 mil profesores interinos que, en el 2014, no aprobaron el examen para la Carrera Pública Magisterial, pese a lo cual votó a favor de la propuesta. “Yo no estoy en la Comisión de Educación, yo no he seguido el dictamen. Personalmente, tengo que reconsiderar mi voto”, añadió.

Pretexto

Lamentable que la congresista Silva Santisteban haya argumentado que ese día estuvo full viendo un tema interno de su bancada, y que por eso no prestó atención al dictamen que es un verdadero crimen para la educación pública. ¿Así dicen que trabajan por los más pobres de este país?

Decisión que sobra

El presidente de Acción Popular (AP), Mesías Guevara, destacó ayer en su Twitter que no postulará a la presidencia en el 2021 y que, en consecuencia, no dejará de ser gobernador regional de Cajamarca. No le quedaba de otra, el partido que encabeza, en un plenario, prohibió la postulación de gobernadores.

Recibidos

Los alcaldes de Miraflores, Chorrillos y Barranco fueron recibidos en la PCM, en la reunión que sirvió para tratar la situación de las playas de la Costa Verde, que si no son controladas podrían convertirse en focos de contagio. Saludable que hayan estado en el cónclave pese a que inicialmente no fueron considerados.

