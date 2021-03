¿Decoro nada más?

La presidente del INGEMMET, Susana Vilca, se ha abstenido por decoro a resolver las solicitudes de la firma Macusani, titular de los principales yacimiento de litio ubicados en Puno. La exhumalista y exvizcarrista sustentó su pedido en razón de conocer a la firma y haberse reunido con sus directivos. El vicepresidente tomó la posta.

Se olvidó

Sin embargo, días después la exministra Vilca presentó un informe al Congreso de la República respecto del litio de la firma Macusani, que tiene los denuncios, y del rol del INGEMMET. Allí no hubo abstención alguna ni se mencionó nada parecido al decoro.

Magra defensa

El aún candidato al Congreso por Somos Perú Martín Vizcarra reclamó ayer con argumentos débiles el pedido de 18 meses de prisión preventiva del fiscal Germán Juárez Atoche. Según él, en estos 3 o 4 meses de investigación no ha cambiado nada para que se solicite algo así.

Ayuda memoria

¿Vizcarra ignora en verdad la dinámica de los procesos? ¿No se los explicó su abogado? No se trata de que no haya cambiado nada sino que el fiscal concluyó su investigación preliminar y al iniciar la investigación preparatoria pues puede pedir al juez ciertas restricciones que no afecten las pesquisas.

En silencio

El que no se ha pronunciado hasta ahora sobre el tema Vizcarra es el candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry. Antes, iban juntos hasta a misa y ahora no se visitan ni por cortesía. La verdad es que Salaverry hizo el peor jale y ahora paga las consecuencias.

Vero sin ley

Un momento bochornoso pasó ayer la candidata presidencial Verónika Mendoza al ser desalojada por la Policía de un evento que desarrollaba junto a sus candidatos al Congreso en la zona del Alto Cusco. Obviamente, estaba infringiendo las reglas sanitarias con tremenda concentración de gente.

¿Y el ejemplo?

Así, la PNP se acercó a las inmediaciones del Centro de Abastos Virgen del Carmen, donde la representante de Nuevo Perú apareció en escena rodeada de músicos y bailarines, generando una grave congestión vehicular y una evidente aglomeración. Para ella, no había ni COVID-19, ni muertes ni contagios.

Así no

El coronel PNP Alejandro Castillo, jefe de la Región Policial Cusco, señaló a Chiquitas que nadie se puede dar el lujo de concentrar masivamente a las personas, pues está prohibido por ley. ¿Y el JNE? ¿Y el Pacto Ético? Pues ya es hora de que se activen.

