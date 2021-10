Presidente ingenuo

Luego de su súbita salida, el exministro de Cultura Ciro Gálvez, calificó de “ingenuo” al jefe de Estado. “Yo pienso que el profesor Pedro Castillo es un hombre honesto, podría decir, inclusive, ingenuo en estos altos niveles de política de lagartos”, dijo en Radio Exitosa. ¿Hablará por la herida o sí ve candoroso al jefe de Estado? Muy preocupante.

Patas cortas

Asimismo, en Willax, ante el cuestionamiento por los escritores que su gestión ‘desembarcó’ de la delegación peruana para la Feria Internacional de Guadalajara, Gálvez sostuvo que el viaje de cada literato le cuesta al estado la friolera de 57 mil soles, afirmación que no es más que una mentira grosera.

Perjuicio al Estado

El exdirector general de Industrias Culturales y Artes del Mincul, Santiago Alfaro Rotondo, aclaró que antes de la decisión Gálvez el gasto promedio por escritor para su participación en la FIL Guadalajara era de unos 6 mil soles. Sin embargo, debido a que el primer titular de Cultura de Castillo revaluó la lista de miembros de la delegación peruana, la adquisición de pasajes se suspendió. ¿Y qué creen? Sí, los boletos están más caros ahora y el Perú gastará más.

Una perla más

Como si los cuestionamientos que enfrenta no fueran suficientes, Chiquitas le encontró un ‘anticucho’ más al ministro Luis Barranzuela. Según el portal de la Sunat, el flamante titular del Interior tiene una deuda coactiva al tesoro público de 60,200 soles, la que ya fue notificada a las centrales de riesgo. ¿Será idónea para el Estado una persona que se ríe de la deuda que, precisamente, mantiene con el Estado?

Sin recompensa

Ocho días después de que se dictará prisión preventiva para cinco investigados en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ vinculados a Perú Libre -entre ellos el dirigente Arturo Cárdenas, ‘Pinturita’- nada se sabe de ellos. Tal como lo advirtió hace días Correo, ninguno de ellos ha sido incluido en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. Y claro, con Barranzuela ahí...

Requerimiento

Precisamente, luego de que Barranzuela (junto con Raúl Noblecilla) renunciara a la defensa del condenado por corrupción Vladimir Cerrón y Perú Libre en el caso por lavado de ‘Los Dinámicos’, el Poder Judicial les requirió que designen su nueva defensa en 24 horas. Hay que apurarse.

De lejitos nomás

La congresista Patricia Chirinos, quien denunció a Guido Bellido por agresión, anunció que apelará la decisión judicial que fijó medidas contra el expremier debido a que no incluyen una orden para que no se acerca a ella a menos de 300 metros. Quizá el también investigado por terrorismo no podrá pisar el Parlamento por un tiempo...