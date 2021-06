Arremetida

Los resultados de un algoritmo que detectó potenciales irregularidades en mesas de sufragio le han costado más de un mal momento al científico computacional Ragi Burhum. Incluso allegados suyos se sumaron a las críticas por tales versiones, como el epidemiólogo Mateo Prochazka y el congresista electo Edward Málaga Trillo.

Al fresco

Sintiéndose aludido, Burhum le recordó al virtual legislador ‘morado’ que lo ayudó en su campaña, que fue el primero “en poner plata para eso”, que colaboró al organizar su equipo y que, incluso, escribió sus propuestas de Big Data y Ley Emprendedora. “Desde que te eligieron y te acomodaste, ya la actitud es otra. El Perú necesita un centro real”, espetó. Sí que el balotaje caldea los ánimos.

Se hace el sueco

Quien, por el contrario, afirmó no sentirse aludido fue el economista Pedro Francke, quien aseguró en Radio Exitosa que no considera que a él se haya dirigido Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, cuando tuiteó “que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan” en el partido del lápiz.

Duda razonable

“Si se refiere a otros invitados, es su punto de vista. Hay que insistir en tender puentes y no es el momento de impulsar divisiones y fracturas de distinto tipo entre los peruano”, agregó el también vocero de Perú Libre. Si desconoce a quiénes iba dirigido dicho mensaje, ¿cómo está seguro de que no está incluido?

Desmentido

Por su parte, el titular del Interior, José Elice, aseguró que la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el Campo de Marte no se interrumpió por la marcha en respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), como se informó en algunos medios de comunicación

Alcanzaron meta

“Se cumplió el objetivo y se cerró el centro de vacunación. No se suspendió por la movilización, se suspendió porque terminaron de colocar las vacunas que habían previsto para ese día. La Policía Nacional del Perú estaba presente, garantizó que nadie se acerque a los centros de vacunación”, sostuvo ayer el ministro.

Sin variación

En el ámbito judicial, la Sala de Apelaciones Anticorrupción confirmó la orden de arresto domiciliario para Yehude Simon en el caso Trasvase Olmos, mientras se desarrolle la investigación por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, a cargo del Equipo Especial Lava Jato. Como se recuerda, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, afirmó que financió con 65 mil dólares al expremier para su campaña al Parlamento.