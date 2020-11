Cita matinal

El premier Ántero Flores Aráoz tuvo ayer en su casa desde muy temprano una reunión de trabajo con el presidente de la República, Manuel Merino de Lama, y algunos ministros. Ello se evidenció cuando en plena entrevista con RPP, el jefe de Estado se sentó al lado de Flores Aráoz, ante lo cual el conductor no tuvo más remedio que saludarlo y anexarlo a la entrevista.

¿Lectura equivocada?

Fue así que Flores Aráoz le pasó el teléfono al jefe de Estado, quien empezó saludando a la audiencia. Luego, dijo que se suma a los reclamos de la juventud, a su preocupación por la pérdida de trabajo, por no haber culminado sus estudios universitarios y por el propio caos de la pandemia. Es decir, no sumó como origen de las protestas el tema de la vacancia.

Pásame la jamonada

Los presentes en la cita sabatina, en casa de Flores Aráoz, además del presidente Manuel Merino de Lama, fueron el ministro de Salud, Abel Salinas; el de Inclusión Social, Federico Tong, y el de Economía, Luis Arista. No faltaron los jugos, el café y los sanguchitos.

La primera invitación

El presidente de la República, Manuel Merino de Lama, confirmó ayer su participación en la 27º Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico (APEC). Fue en respuesta a la invitación formulada por el titular de la Cumbre, Muhyiddin Mohd Yassin, Primer Ministro de Malasia. Es la primera cita internacional a la que es invitado oficialmente.

Es policía

El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, confirmó que el hombre que fue grabado por varios manifestantes el día de la Marcha Nacional realizando disparos al aire sí es policía y sostuvo que pertenece a la Unidad de la Policía Montada.

Identificado

Sin embargo, según Rodríguez, este custodio del orden, que ha sido plenamente identificado y se ha puesto a derecho, estaba en día de franco y transcurría accidentalmente por el lugar el día de la marcha. Ojalá no queden dudas de estos excesos.

Alista maletas

El expremier Vicente Zeballos no es más representante del Perú ante la OEA. Era de esperarse. El embajador político renunció y en su reemplazo ingresó Hugo de Zela Martínez. Zeballos asumió ese cargo el 28 de agosto, es decir, se mantuvo por casi dos meses y medio. Sin duda, el premio le duró poco.

¿Y Petrozzi?

De quien no se sabe nada hasta ahora es de Francisco Petrozzi, quien desde el 26 de febrero de 2020, luego de perder el cargo de ministro de Cultura, es agregado cultural de Perú en Alemania. Si no ha renunciado hasta ahora y no lo hace pronto, se lleva el premio a la frescura y al desparpajo con varios cuerpos de ventaja.

