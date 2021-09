Su propia medicina

Aunque en más de una ocasión ha disfrutado provocando a sus rivales políticos o entrevistadores, ayer el premier investigado por terrorismo, Guido Bellido, fue presa de la exaltación y toda la actitud acalorada de un mal perdedor, cuando un periodista le preguntó por la investigación pendiente en su contra en la Comisión de Ética Parlamentaria debido a la acusación de agresión verbal de Patricia Chirinos.

El más picón

En quechua, y notoriamente colérico, Bellido exclamó: “Por qué no entiendes, por qué no hablas bien. Tus oídos no escuchan bien, abre bien los oídos. Te estoy diciendo que yo he pedido a la Comisión de Ética que se hable ahí lo que he dicho”. Remató con un: “¡Eso dilo bien!”, también en runa simi, como si alguien fuera capaz de reproducir algo que no comprende.

Una agresión más

De inmediato, Bellido comenzó a caminar lejos de la prensa. Sin embargo, ante la insistencia del mismo periodista de Latina, el premier replicó, esta vez en castellano: “¿Pero ya entiendes?, ¿pero ya escuchas, ya escuchas, ya entiendes?” Antes de irse, incluso, le dijo al mismo hombre de prensa: “Tienes que lavarte el oído”.

¿No que no?

Con estas agresiones verbales, esta vez al periodismo y de manera pública, para el hombre fuerte del Gobierno de Pedro Castillo será muy complicado convencer que no es autor de la agresión verbal que denunció Patricia Chirinos, quien afirmó que el premier -investigado también por lavado de activos- le espetó: “Solo falta que te violen”. El pez por la boca muere, dicen por ahí...

Alturado

Más tarde, el periodista víctima, Jorge Malmborg, le respondió al premier: “Al decirme que me limpie los oídos, hoy más temprano en SJL, no solo me ofende a mí como profesional, también a millones de peruanos que solo esperan que aclare dudas y acusaciones, que tiene por montones. Le sugiero mejor ánimo para responder”. Una cortés réplica a una muy desaforada reacción.

Propuesta

Hablando del Gobierno, ayer trascendió que Castillo le dijo al líder de APP, César Acuña, que le gustaría que un miembro de ese partido integre el BCR o dirija un ministerio, versión que confirmó, por ejemplo, la parlamentaria Heidy Juárez. ¿Alguien huele por ahí clientelismo político?

Sin restricciones

En el plano judicial, el juez Víctor Zúñiga aceptó el pedido de la defensa de Jorge Yoshiyama para levantar el impedimento de salida del país que se impuso -en el marco del caso Odebrecht- al sobrino de Jaime Yoshiyama (exsecretario general del fujimorismo) en 2018, por el plazo de 36 meses.