“Che” en la mira

Este martes, la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional sustentará la acusación por pertenencia y afiliación a los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso contra Guillermo Bermejo, “Che”, y solicitará una reparación civil de S/ 100 000. El MP pide 20 años de prisión contra el electo candidato de Perú Libre.

Cada vez peor

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, de nuevo recordó que los medios le consultan constantemente por su equipo técnico: “¿Para qué querían? ¿Si lo hubiese soltado o dicho anteriormente, (hubiesen hecho) lo que han hecho conmigo? ¿Para que lo terruqueen?”. Lo cierto es que nunca tuvo equipo técnico y lo está armando en estos días.

A la deriva

Tampoco tiene plan. Castillo se paseó por Gamarra mostrando unos papelitos pero no dijo ni pío de su plan de gobierno para los primeros 100 días, ni tampoco el famoso Plan 200 del ahora ya choteado Miguel del Castillo. La improvisación es su divisa.

¿Qué dirán ellas?

Al ser consultado por su posición sobre la comunidad LGTB, tema por el que siempre han luchado las izquierdas, Castillo reiteró ayer que “no es el momento, no es la prioridad”. Sin embargo, afirmó que “creemos importante que tenemos que respetar a la familia, a la escuela” ¿Qué dirán Huilca, Glave y Verónika?.

Unos contra otros

Tanto es el despelote en Perú Libre que Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia, descartó que si llegan al gobierno indultarán a Antauro Humala. Ella opinó que “las personas que están sentenciadas deben cumplir su condena”. Claro que su opinión será lo último que consideren llegado el caso.

Mercaderes

Lo que va a quedar en el futuro de Daniel Salaverry será una figura muy lamentable. Pasó del aprismo al fujimorismo, y luego de hundir a Somos Perú en las urnas, ahora su “olfato” lo lleva a apoyar a Pedro Castillo. Sin duda, se mete con todo en la fila de los mercaderes de la política.

Versión

Durante su entrevista en RPP, Luis Galarreta se refirió a al economista Carlos Anderson, jefe del plan de gobierno de Podemos, como una de las personas con las que habría conversado “Nano” Guerra García en su acercamiento a los jefes de planes de Gobierno de otras agrupaciones políticas.

Desmentido

Un tanto ofuscado, Anderson respondió en Twitter: “Acabo de escuchar a Luis Galarreta decir en RPP que se reunió conmigo. Eso es absolutamente falso. No me he reunido ni con él ni con nadie de Fuerza Popular. El señor Nano Guerra García ha dicho en medios que se iba a reunir conmigo, cosa que no ha sucedido. Ni invitación ha habido”.