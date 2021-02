Ausentismo

Aunque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso citó al candidato presidencial de Somos Perú (SP), Daniel Salaverry, para tratar el caso de la información falsa en sus informes de representación, el excongresista no acudió a la cita, fijada para ayer a las 9:00 de la mañana.

Detalle que faltaba

Sin embargo, trascendió que mientras debía estar en el Legislativo Salaverry se encontraba en el local de SP, en una reunión que dicho partido convocó para -refirieron fuentes- evaluar el caso de la vacuna que recibió Martín Vizcarra y tener una versión de primera mano del propio exmandatario. Cuestión de prioridades.

Decepciones

Respecto a Vizcarra, precisamente, su exministro de Salud Víctor Zamora declaró que tras conocer que inocularon al expresidente con la vacuna de Sinopharm se sintió “profundamente decepcionado”.

Subterfugios

Zamora también descalificó las razones que esgrimieron algunos funcionarios que también fueron inoculados. “Son inaceptables los argumentos que se utilizan, (...) justificar que porque uno se expone demasiado o que no se podían dar el lujo de estar enfermos cuando estamos viviendo una situación tan dramática”, exclamó, en alusión a la excanciller Elizabeth Astete.

Con poco swing

A propósito de la coyuntura, Chiquitas le preguntó al polémico Richard Cisneros si a él le habían aplicado la vacuna de Sinopharm. “Si me he vacunado o no ese es mi tema, y me reservo el derecho a la reserva”, Con un ‘sí’ o un ‘no’ era más que suficiente.

Altisonante

La aspirante al sillón de Pizarro por Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, calificó de “miserables” a los funcionarios que fueron inmunizados. Ojala tuviese posturas así de severas con, por ejemplo, el chavismo en Venezuela, que colapsó el sistema de salud de ese país.

Se automutea

Hablando de candidatos, el de Victoria Nacional, George Forsyth, declaró en Cuarto Poder que el no dar entrevistas a medios de comunicación es parte de su estrategia de campaña. Si como postulante no das explicaciones cuando enfrentas denuncias, ¿qué se puede esperar si llega a ser autoridad? Avisados estamos.

Le vieron la cara

El gobernador regional de Arequipa, Luis Cáceres Llica, anunció que pedirá al Gobierno autorización para adquirir la vacuna rusa Sputnik V. Ojalá y no lo estafen, pues la semana pasada reveló reuniones con la empresa G&P Pharmax para tal fin, pero la Embajada de Rusia aclaró que dicho país no tiene intermediarios.

TE PUEDE INTERESAR

Podrás conocer a cada candidato presidencial en un minuto.