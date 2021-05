Más evasivas

En una conferencia de prensa, al candidato Pedro Castillo (Perú Libre) le consultaron por el debate en Santa Mónica que él le propuso a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y al que no acudió. “Hagan preguntas concernientes al país”, le respondió al respectivo reportero. Agregó que son temas que ya aclaró y que “no le gusta ser retórico, ser redundante en las cosas”. Bueno, no es la primera marcha y contramarcha del postulante del lápiz.

Negar lo innegable

Precisamente, a Castillo le recordaron que habló de desactivar la Defensoría, la Sutran y la ATU. Cuando le preguntaron qué le hizo cambiar de opinión en estos temas, Castillo negó que esto haya ocurrido así. “No hemos dicho que vamos a desactivarla, he dicho que las instituciones se tienen que respetar”. ¿Que dirá de las grabaciones en las que se le escucha con claridad anunciar el cierre de la Defensoría?

Despreocupado

Como no podía ser de otra manera, los periodistas presentes también se refirieron al simulacro de votación de Ipsos, que da una diferencia de solo 2.2% entre Castillo y Fujimori. El aspirante de Perú Libre, al respecto, sostuvo: “Yo no estoy preocupado por las encuestas, sáquense eso de la cabeza. Es la última vez que puedo escuchar eso, porque no me preocupa”. ¿Será?

¿Suma que resta?

A su turno, el polémico artista Richard Cisneros -en uno de los videos que difunde por redes sociales- anunció que Castillo “cuenta con todo su apoyo” y que está dispuesto a darle “toda su asesoría política de inmediato”. “Yo he hecho ganar a dos presidentes, a Alejandro Toledo y a PPK, tengo experiencia ganadora. También trabajé en la campaña de Barack Obama”, agregó. ¿Lo aceptarán?

Ponen el parche

En otro plano, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) destacó ayer que continúa con el pago de los 120 soles a los ciudadanos que hicieron de miembros de mesa el pasado 11 de abril. Y es que en las diversas transmisiones que efectúa dicha institución, los comentarios que más abundan son las quejas por el retraso en dicho abono. No dudamos de que se cumplirá con la palabra empeñada.

Empieza el despliegue

Por otro lado, la ONPE empezó ayer el despliegue del material electoral que se empleará en la segunda vuelta. Como parte de este proceso, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió todo lo necesario para que los 997,033 peruanos residentes en el extranjero participen en el balotaje del 6 de junio. De esta manera, a la sede de la Cancillería, en el Cercado de Lima, llegaron dos camiones de la ONPE con nada menos que 10.5 toneladas del material.